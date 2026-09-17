Börsenstart Europa - 17.09. - AT 20 schwach -0,71 %

Der MDAX steht bei 31.233,13 PKT und gewinnt bisher +0,03 %. Top-Werte: AUMOVIO +2,61 %, Schaeffler +2,56 %, Nemetschek +2,55 % Flop-Werte: Bilfinger -18,00 %, Elmos Semiconductor -2,15 %, Wacker Chemie -1,70 %

Der DAX steht bei 25.648,89 PKT und gewinnt bisher +0,60 %. Top-Werte: Hochtief +2,89 %, Siemens Energy +2,45 %, Daimler Truck Holding +1,64 % Flop-Werte: Infineon Technologies -1,41 %, Symrise -1,09 %, Brenntag -0,80 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.981,79 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.

Top-Werte: Nemetschek +2,55 %, United Internet +1,79 %, Draegerwerk +1,59 %

Flop-Werte: Verbio -2,79 %, Elmos Semiconductor -2,15 %, Infineon Technologies -1,41 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.295,47 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.

Top-Werte: Siemens Energy +2,45 %, BBVA +2,36 %, ASML Holding +1,81 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,13 %, Infineon Technologies -1,41 %, Air Liquide -0,93 %

Der AT 20 steht bei 6.780,17 PKT und verliert bisher -0,71 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,72 %, Andritz +1,44 %, PORR +1,36 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -7,81 %, DO & CO -0,47 %

Der CH 20 steht bei 13.892,91 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.

Top-Werte: ABB +1,26 %, Amrize +0,94 %, Logitech International +0,76 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,02 %, Partners Group Holding -0,76 %

Der SE 30 steht aktuell (09:03:26) bei 3.270,78 PKT und steigt um +0,66 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,98 %, Swedbank Shs(A) +1,71 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,59 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -0,21 %, Getinge (B) -0,14 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.890,00 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +4,16 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,47 %, Public Power +0,45 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -4,28 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,75 %, Jumbo -1,53 %