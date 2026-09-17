DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Kapitalmarkttag komme zu einem kritischen Zeitpunkt, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Anleger warteten auf Signale des Managements, dass Wertschöpfung wieder möglich werde über Stellschrauben, die man in Zuffenhausen auch maßgeblich selbst in der Hand habe. Im Fokus sieht er die Themen Premiumisierung und Vereinfachung der Modellpalette, Produktivitätssteigerung, Optimierung der Organisation, Kapitaleffizienz und Barmittelzuflüsse sowie Anlegerrenditen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 45,68EUR auf Tradegate (17. September 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tim Rokossa
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tim Rokossa
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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