DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Kapitalmarkttag komme zu einem kritischen Zeitpunkt, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Anleger warteten auf Signale des Managements, dass Wertschöpfung wieder möglich werde über Stellschrauben, die man in Zuffenhausen auch maßgeblich selbst in der Hand habe. Im Fokus sieht er die Themen Premiumisierung und Vereinfachung der Modellpalette, Produktivitätssteigerung, Optimierung der Organisation, Kapitaleffizienz und Barmittelzuflüsse sowie Anlegerrenditen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 45,68EUR auf Tradegate (17. September 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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