JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underweight" belassen. Die im Vorfeld des Kapitalmarkttags kommunizierten Pläne und aktualisierten Finanzziele entsprächen den Erwartungen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Es fehle allerdings ein klarer Zeitrahmen, was enttäuschen könnte. Dies gelte auch für das Fehlen wesentlicher struktureller Neuerungen im Bereich Solar-Polysilizium./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 07:04 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 07:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 86,80EUR auf Tradegate (17. September 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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