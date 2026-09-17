JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underweight" belassen. Die im Vorfeld des Kapitalmarkttags kommunizierten Pläne und aktualisierten Finanzziele entsprächen den Erwartungen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Es fehle allerdings ein klarer Zeitrahmen, was enttäuschen könnte. Dies gelte auch für das Fehlen wesentlicher struktureller Neuerungen im Bereich Solar-Polysilizium./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 07:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 07:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 07:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 07:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 86,80EUR auf Tradegate (17. September 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
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