JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Die Stellenangebote im US-Dachdeckergewerbe lägen laut einer Auswertung ihres US-Kollegen massiv über dem Fünfjahresdurchschnitt und auch klar über Vorjahresniveau, schrieb Glynis Johnson am Mittwoch. Und dabei stehe die Nachfrage durch Extremwetterereignisse wohl noch aus. Johnson sieht in den Zahlen einen positiven Frühindikator für die Absatzvolumina der Baumaterialien von Saint-Gobain./rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 69,70EUR auf Tradegate (17. September 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 137
Kursziel alt: 137
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 137
Kursziel alt: 137
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