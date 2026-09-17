JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Die Stellenangebote im US-Dachdeckergewerbe lägen laut einer Auswertung ihres US-Kollegen massiv über dem Fünfjahresdurchschnitt und auch klar über Vorjahresniveau, schrieb Glynis Johnson am Mittwoch. Und dabei stehe die Nachfrage durch Extremwetterereignisse wohl noch aus. Johnson sieht in den Zahlen einen positiven Frühindikator für die Absatzvolumina der Baumaterialien von Saint-Gobain./rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 69,70EUR auf Tradegate (17. September 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 137

Kursziel alt: 137

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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