Deutsche Bank öffnet Krypto-Tresor: Neuer Verwahrservice kommt

Das Angebot richtet sich zunächst an europäische Unternehmen und institutionelle Investoren. Dazu zählen nach Angaben der Bank Vermögensverwalter, Hedgefonds, Broker, andere Verwahrstellen sowie staatliche Institutionen, die von der Corporate Bank und Investment Bank betreut werden.

Die Deutsche Bank plant, seinen neuen Verwahrservice für Kryptowährungen bis Ende 2026 an den Start zu bringen. Voraussetzung ist der Abschluss der noch erforderlichen regulatorischen Prüfungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zum Start soll die Plattform Bitcoin und Ethereum sowie ausgewählte Stablecoins wie USDC, EURC und EURAU unterstützen.

Deutsche Bank übernimmt Wallets und private Schlüssel

Für institutionelle Investoren ist insbesondere die sichere Verwahrung digitaler Vermögenswerte eine zentrale Hürde. Genau hier setzt die Deutsche Bank an. Sie will die Wallets und privaten kryptografischen Schlüssel ihrer Kunden verwalten. Dadurch können diese Kryptowährungen halten und an Dritte übertragen, ohne selbst eine entsprechende technische Infrastruktur aufbauen zu müssen.

Die Sicherheitsarchitektur soll unter anderem hardwarebasierte Schlüsselabsicherung, Freigaben durch mehrere Personen sowie voneinander getrennte Warm- und Cold-Storage-Umgebungen umfassen. Hinzu kommen Backup- und Wiederherstellungsmechanismen. Für definierte technische Komponenten greift die Bank zudem auf externe Technologie- und Infrastrukturpartner zurück.

Krypto wird Teil der traditionellen Finanzwelt

Für die Deutsche Bank ist der Einstieg kein kurzfristiges Experiment. Das 1870 gegründete Institut arbeitet bereits seit mehreren Jahren an einer eigenen Infrastruktur für digitale Vermögenswerte. Bereits 2023 wurde eine Partnerschaft mit dem Schweizer Digital-Asset-Spezialisten Taurus bekannt. Später wurden auch Taurus und Bitpanda mit dem für 2026 geplanten Verwahrprojekt in Verbindung gebracht.

Gerald Podobnik, Co-Leiter der Corporate Bank, sieht Kryptowährungen dabei nicht als Konkurrenz zum etablierten Bankensystem. "Digitale Vermögenswerte sind kein Ersatz für das traditionelle Finanzsystem, sondern eine wichtige Ergänzung", erklärte der Manager.

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Tokenisierte Wertpapiere stehen bereits auf der Roadmap

Bitcoin und Ethereum dürften dabei nur den Anfang markieren. Die Deutsche Bank stellt eine Erweiterung des Angebots in Aussicht. Welche zusätzlichen Vermögenswerte aufgenommen werden, soll von der Nachfrage der Kunden sowie internen Produktfreigaben, Risikovorgaben und regulatorischen Anforderungen abhängen.

Auch tokenisierte Finanzinstrumente stehen auf der Roadmap. Damit könnte sich das Angebot langfristig über die reine Verwahrung klassischer Kryptowährungen hinaus zu einer Infrastruktur für unterschiedliche blockchainbasierte Finanzprodukte entwickeln.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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