Continental sieht sich für Branchenkonsolidierung gewappnet

Zukäufe seien immer Teil der Wachstumsstrategie von Continental gewesen, sagte Kötz. Auch sieht der Conti-Chef neben Asien die größten Wachstumschancen in Nordamerika. Vor allem bei Pick-ups und großen SUVs will Conti punkten. Solche Autos seien dort sehr beliebt, so Kötz - "und wir sind in dem Segment noch deutlich unterrepräsentiert."/men/tav/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 70,12 auf Tradegate (17. September 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +11,40 %/+28,53 % bedeutet.