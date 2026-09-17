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    Continental sieht sich für Branchenkonsolidierung gewappnet

    Für Sie zusammengefasst
    • Continental erwägt milliardenschwere Zukäufe
    • Zukäufe nur bei finanziellem und strategischem Nutzen
    • Wachstum sieht Conti in Asien und Nordamerika
    Continental sieht sich für Branchenkonsolidierung gewappnet
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Continental kann sich bei einer Fusionswelle in der Branche große Zukäufe vorstellen. "Für den Fall einer Konsolidierung in der Reifenindustrie könnten wir mittelfristig für einen Zukauf mehrere Milliarden Euro mobilisieren", sagte Konzernchef Christian Kötz im der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Donnerstag).

    Übernahmen seien eine Option, wenn sie finanziell sinnvoll seien und die Hannoveraner inhaltlich voranbrächten. "Ich denke da zum Beispiel an das Geschäft mit Spezialreifen oder unsere Marktpräsenz in Asien", sagte der Manager. Die Schulden senke das Unternehmen, pro Jahr erwirtschafte Conti einen freien Mittelzufluss von rund einer Milliarde Euro nach Zinsen und Steuern.

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    Zukäufe seien immer Teil der Wachstumsstrategie von Continental gewesen, sagte Kötz. Auch sieht der Conti-Chef neben Asien die größten Wachstumschancen in Nordamerika. Vor allem bei Pick-ups und großen SUVs will Conti punkten. Solche Autos seien dort sehr beliebt, so Kötz - "und wir sind in dem Segment noch deutlich unterrepräsentiert."/men/tav/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 70,12 auf Tradegate (17. September 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +11,40 %/+28,53 % bedeutet.





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