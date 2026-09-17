ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank belässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 125 Euro
- Deutsche Bank belässt Bilfinger weiter auf Buy
- Das Kursziel von 125 Euro bleibt unverändert
- Erwartete Erholung im zweiten Halbjahr fällt aus
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Die zuvor avisierte Erholung im zweiten Halbjahr bleibe aus, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur "massiven Gewinnwarnung". Die Kunden blieben in der aktuellen geopolitischen und konjunkturellen Lage zurückhaltend./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 08:10 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,73 % und einem Kurs von 59,25 auf Tradegate (17. September 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von +68,87 %/+52,32 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 125 Euro
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Community Beiträge zu Bilfinger - 590900 - DE0005909006
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https://broker-test.de/trading-news/aktie-im-fokus-bilfinger-mit-35-dividendenrendite-charttechnisch-bis-zu-26-kurspotential-moeglich/
Der MDAX-Konzern Bilfinger, der als Dienstleister entlang der
gesamten Wertschöpfungskette von Industrieanlagen von den
Infrastrukturprogrammen der Bundesregierung profitieren dürfte,
spürt trotz hoher Nachfrage die Folgen verschobener
Kundenprojekte. Die schwächere Auslastung drückt auf die Margen
und hat die Aktie deutlich zurückgeworfen. Zugleich bleiben
Auftragsbestand und Projektpipeline solide, der Vorstand rechnet
mit Nachholeffekten in den kommenden Monaten.
PLATOW analysiert, ob die Risiken inzwischen ausreichend eingepreist sind oder die operative Delle noch länger auf der Aktie lasten könnte:
https://www.platow.de/deutsche-aktien/bilfinger-muss-die-wachstumsdelle-schnell-ausbuegeln/