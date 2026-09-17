Deutsche Bank belässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,73 % und einem Kurs von 59,25 auf Tradegate (17. September 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von +68,87 %/+52,32 % bedeutet.