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    Schweiz

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    Milliardenschaden bei Unwetter mit Riesen-Hagel

    Für Sie zusammengefasst
    • Unwetter verursacht Milliardenschaden in der Schweiz
    • Rund eine Milliarde Franken privat versichert
    • Über 100.000 Fahrzeuge durch Hagel beschädigt
    Schweiz - Milliardenschaden bei Unwetter mit Riesen-Hagel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Das schwere Unwetter Ende August mit Hagelkörnern so groß wie Golfbälle hat in der Schweiz einen Milliardenschaden verursacht. Die privat versicherten Schäden beliefen sich auf knapp eine Milliarde Franken (rund 1,06 Mrd. Euro), berichtet der Schweizerische Versicherungsverband (SVV). Etwa 80 Prozent der Summe betreffen demnach Fahrzeuge. Nicht berücksichtigt sind die Gebäudeschäden etwa an Dächern, die über eine kantonale Versicherung abgedeckt sind.

    Bei dem Sturm ab 28. August waren zwischen Bodensee und Genfersee bei heftigen Sturmböen teils riesige Hagelkörner niedergeprasselt. Bei zahlreichen Autos wurden die Windschutzscheiben eingedrückt und die Karosserie zerbeult. Betroffen waren vor allem die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Zürich und Thurgau. Vermutlich seien mehr als 100.000 Fahrzeuge beschädigt worden, so der Verband./oe/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 449 auf Tradegate (17. September 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 437,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -27,68 %/+52,20 % bedeutet.





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