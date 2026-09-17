🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt...

    Für Sie zusammengefasst
    • Fondsvermögen steigt auf Rekordwert von 260,1 Mrd
    • Finanzmärkte erholen sich und Zuflüsse steigen
    • Rentenfonds führen Zuflüsse von 1,05 Mrd an
    APA ots news - FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt...
    Foto: Siarhei - 356130783

    APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt im 2. Quartal auf neuen Rekordwert von 260,1 Mrd.

    Erholung der Finanzmärkte im 2. Quartal - Netto-Zuflüsse steigen deutlich nach verhaltenem Jahresbeginn

    Wien (APA-ots) - Die positive Entwicklung an den globalen Finanzmärkten hat die
    österreichischen Investmentfonds im 2. Quartal auf einen neuen Rekordwert ansteigen lassen. Nach dem von geopolitischen Spannungen geprägten Jahresauftakt unterstützten die Entspannung an den Energiemärkten und die verbesserte Stimmung der Anleger:innen die Aktienmärkte weltweit, wovon auch Europa und Österreich profitierten. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

    Ende Juni lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten 2.110 Investmentfonds bei 260,1 Milliarden und damit 7,6% über dem Stand von Ende März. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das Vermögen sogar um 12% höher. Die höchsten Nettomittelzuflüsse verzeichneten im 2. Quartal Rentenfonds mit 1,05 Milliarden, gefolgt von Aktienfonds mit 242 Millionen. Mischfonds verzeichneten Nettoabflüsse von 301 Millionen, bei den Immobilienfonds setzte sich die Tendenz der letzten Jahre mit Nettoabflüssen von 346 Millionen fort. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto 628 Millionen neue Mittel zu.

    Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im
    Quartalsbericht Asset Management der FMA . Die FMA präsentiert den Quartalsbericht Asset Management erstmals in einem neuen, verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in einem kompakten und übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die Datenbasis ist dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form für den Download verfügbar.

    Rückfragehinweis:
    Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0073 2026-09-17/10:15







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    APA ots news FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt... APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt im 2. Quartal auf neuen Rekordwert von 260,1 Mrd. Erholung der Finanzmärkte im 2. Quartal - Netto-Zuflüsse steigen deutlich nach verhaltenem Jahresbeginn Wien …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     