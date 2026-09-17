RENK Group Aktie schwach im Handel - 17.09.2026

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von RENK Group Verluste von -12,25 % hinnehmen.

Die RENK Group Aktie ist bisher um -3,28 % auf 39,51€ gefallen. Das sind -1,34 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 39,51€, mit einem Minus von -3,28 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -6,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die RENK Group um -26,89 % verloren.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,60 % 1 Monat -24,02 % 3 Monate -12,25 % 1 Jahr -44,24 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 17.09.2026, 10:27 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,03 Mrd. € wert.

Bei der Renk Group Aktie spitzt sich das Ringen zwischen drohenden Verkaufssignalen und einer möglichen Bodenbildung an der 40-Euro-Marke zu. Am Mittwoch verlor der Kurs des Augsburger Rüstungskonzerns 2,15 Prozent auf 40,715 Euro und schloss damit …

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die RENK Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur RENK Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.