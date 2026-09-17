Nemetschek Aktie gewinnt an Wert - 17.09.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Nemetschek. Sie steigt um +3,01 % auf 61,65€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Nemetschek investiert ist, kann sich über eine Rendite von +8,28 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -0,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,30 %. Im Jahr 2026 gab es für Nemetschek bisher ein Minus von -35,67 %.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,66 % 1 Monat -3,30 % 3 Monate +8,28 % 1 Jahr -43,04 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 17.09.2026, 10:27 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,12 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Nemetschek?

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,88 %.

Nemetschek Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Nemetschek Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nemetschek Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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