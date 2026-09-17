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Fed signalisiert weitere Anhebung der Zinsen - Trump wütet!
er US-Präsident schiebt die Schuld für die Zinsanhebung auf das "politisierte Board" der Fed und hält Wrash, der für eine Zinsanhebung gestimmt hatte, aus seiner Kritik heraus. Aber das ist ein Unfall in Zeitlupe
Die Fed unter ihrem neuen Chef Warsh signalisiert weitere Anhebungen der Zinsen - und Trump wütet! Der US-Präsident schiebt die Schuld für die Zinsanhebung auf das "politisierte Board" der Fed und hält Wrash, der für eine Zinsanhebung gestimmt hatte, aus seiner Kritik heraus. Aber das ist ein Unfall in Zeitlupe, denn Trump versteht nicht, wie Zinsen funktionieren. Ebenso wenig versteht er, wie Handel funktioniert: so sagte er gestern, dass die USA nur den Handel mit jenen Ländern einstellen müsse, mit denen man ein Handelsbilanzdefizit habe, und schon würde man Billionen "verdienen", weswegen die Zinsen schnell gesenkt werden müssten. Unterdessen steigen die Preise für Benzin und Diesel in den USA weiter, und die US-Demokraten legen in den Umfragen immer mehr zu..
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