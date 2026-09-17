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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie unter Verkaufsdruck - 17.09.2026

    Am 17.09.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um -1,54 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie unter Verkaufsdruck - 17.09.2026
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 17.09.2026

    Bei Infineon Technologies geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -1,54 % nach und notiert bei 53,54. Die Infineon Technologies Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,39 % wieder ab und notiert heute bei 53,54. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Infineon Technologies insgesamt ein Minus von -29,68 % zu verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die Infineon Technologies Aktie damit -2,60 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +46,78 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,60 %
    1 Monat -11,52 %
    3 Monate -29,68 %
    1 Jahr +71,32 %
    Stand: 17.09.2026, 10:27 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,13 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 17.09. - AT 20 schwach -0,71 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Infineon: Milliarden-Spritze für DAX-Konzern ? ist das die Wende für die Aktie?


    Infineon verkauft einen Teil seines Speicherchip-Geschäfts für 1,12 Milliarden US-Dollar. Der Deal bringt Geld in die Kasse ? doch für die Aktie ist die entscheidende Hürde noch nicht gefallen. Infineon sorgt mit einem Milliardenverkauf für …

    Infineon-Aktie nach -40% – lohnt sich jetzt der Einstieg?


    Die Infineon-Aktie ist nach ihrem Rekordhoch deutlich unter Druck geraten. In der laufenden Woche verliert die Halbleiteraktie rund -5% und notiert bei 55,00 €. Gegenüber dem Allzeithoch bei 88,85 € beträgt der Rückgang inzwischen rund -40%. Während das langfristige Chartbild noch konstruktiv wirkt, warnen RSI und MACD vor einer möglichen Ausdehnung der Korrektur. Chartanalyse zur […] The post Infineon-Aktie nach -40% – lohnt sich jetzt der Einstieg? first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,76 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,42 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,01 %. ON Semiconductor legt um +1,48 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,32 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Infineon Technologies Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Infineon Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Infineon Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Infineon Technologies

    -0,92 %
    -2,60 %
    -11,52 %
    -29,68 %
    +71,32 %
    +71,72 %
    +47,48 %
    +275,71 %
    -23,51 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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