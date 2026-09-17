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    Besonders beachtet!

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    Nebius Group Registered (A) - Aktie schießt in die Höhe +6,62 % - 17.09.2026

    Am 17.09.2026 ist die Nebius Group Registered (A) Aktie, bisher, um +6,62 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nebius Group Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nebius Group Registered (A) - Aktie schießt in die Höhe +6,62 % - 17.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Nebius Group Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Nebius Group Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +6,62 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nebius Group Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 198,49, mit einem Plus von +6,62 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nebius Group Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -16,63 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -4,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nebius Group Registered (A) auf +167,31 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,96 % geändert.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,28 %
    1 Monat -17,42 %
    3 Monate -16,63 %
    1 Jahr +157,58 %
    Stand: 17.09.2026, 10:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung mit möglichem Rückkauf unter 150 US-Dollar; zusätzlich belasten KI-Sorgen, Fed-Entscheidung und Hexensabbat. Positiv gesehen werden das gestartete Rechenzentrum in Madrid, erwartetes Umsatzwachstum von 550 % auf 3,4 Mrd. US-Dollar 2026 sowie hohe Kundenvorauszahlungen. Diskutiert werden ein Kursziel von 300 US-Dollar bis 2027 und eine Bewertung von etwa dem Fünffachen des Umsatzes. Risiken sind Kapitalbedarf, Verwässerung und Konkurrenz durch Hyperscaler.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Zur Nebius Group Registered (A) Diskussion

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,49 Mrd.EUR € wert.

    Almonty Industries, Internet Initiative & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Nebius Group Registered (A)

    +8,68 %
    -5,11 %
    -18,90 %
    -16,33 %
    +158,99 %
    +1.129,37 %
    +180,09 %
    +951,54 %
    +698,94 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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