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    Chartanalyse

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    PayPal-Aktie nach Boom-und-Bust: Fragile Bodenbildung statt Trendwende

    Die PayPal-Aktie bleibt ein Lehrstück für die Launen der Börse: Nach steilem Aufstieg und brutalem Absturz ringt der einstige Marktliebling nun um Orientierung. Zwischen Rally-Erinnerung und Crash-Narbe entscheidet sich, ob aus der zarten Stabilisierung ein neuer Trend wird.

    Chartanalyse - PayPal-Aktie nach Boom-und-Bust: Fragile Bodenbildung statt Trendwende
    Foto: frank - stock.adobe.com

    Dreijahresbild: Von der Rally zum massiven Rückschlag

    Über die vergangenen drei Jahre zeigt die PayPal-Aktie ein extrem schwankungsreiches Bild. Ausgehend von Kursen knapp unter 60 Dollar im Herbst 2023 arbeitete sich die Notierung zunächst kontinuierlich nach oben und erreichte Mitte Januar 2025 bei 89,31 Dollar ihr Drei-Jahres-Hoch. Anschließend kippte der Trend jedoch abrupt: Nach einem scharfen Abverkauf fiel die Aktie bis Februar 2026 auf ein Tief von 32,93 Dollar zurück. Seit diesem markanten Tief hat sich der Wert zwar deutlich erholt, die langfristige Bewegung bleibt aber von diesem steilen Boom-und-Bust-Muster geprägt und signalisiert insgesamt einen noch nicht vollständig überwundenen Abwärtstrend ausgehend vom Hoch 2025.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld zwischen Hoch und Tief

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 45,97 Dollar und damit klar über dem Drei-Jahres-Tief, aber ebenso deutlich unter dem Hoch bei 89,31 Dollar. In Relation zur gesamten Spanne zwischen 32,93 und 89,31 Dollar notiert die Aktie aktuell eher im unteren Mittelfeld. Nach der scharfen Erholung vom Tief Anfang 2026 hat sich das Papier seit dem Sommer in einer breiteren Seitwärtszone zwischen grob 35 und gut 50 Dollar eingependelt. Der aktuelle Kurs markiert damit eher eine Konsolidierungsphase nach der vorangegangenen Gegenbewegung, ohne dass ein neuer nachhaltiger Aufwärtstrend bereits bestätigt wäre.

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    200-Tage-Linie: Zaghafte Stabilisierung, Trend weiter fragil

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Daten aktuell leicht unter dem letzten Schlusskurs und dürfte im Bereich um die mittleren 40 Dollar liegen. Damit handelt die PayPal-Aktie nur moderat, grob im mittleren einstelligen Prozentbereich, oberhalb dieses viel beachteten langfristigen Durchschnitts. Charttechnisch deutet das auf eine vorsichtige Stabilisierung nach dem Absturz hin, von einem etablierten Bullenmarkt kann jedoch nicht gesprochen werden. Solange der Abstand zur 200-Tage-Linie gering bleibt und Rücksetzer diese Linie immer wieder testen, bleibt der Trend anfällig für erneute Rückschläge. Erst ein nachhaltiges Absetzen deutlich über diesem Durchschnitt würde ein robusteres Aufwärtsszenario untermauern.

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    Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Chartbild

    Die wichtigste mittelfristige Unterstützungszone verläuft im Bereich zwischen 35 und 38 Dollar, wo die Aktie im Frühjahr und Sommer 2026 mehrfach nach oben gedreht hat. Darunter fungiert das Februartief bei 32,93 Dollar als markante, langfristige Bastion, deren Bruch ein neues Schwächesignal senden würde. Auf der Oberseite trifft die Notierung zunächst im Bereich um 50 bis 52 Dollar auf spürbare Widerstände aus mehreren Zwischenhochs des Jahres 2026. Gelingt dort ein Ausbruch, wartet im Bereich um 55 bis 60 Dollar der nächste größere Widerstandscluster. Erst ein Durchbruch dieser Zone würde das technische Bild deutlich aufhellen und den Weg in Richtung der hohen Kursregionen um 80 bis knapp 90 Dollar aus der Phase 2024/Anfang 2025 wieder öffnen.

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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