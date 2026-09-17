Deutlicher Kurssprung bei der Nokia Aktie - 17.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Nokia Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,59 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nokia Aktie. Nach einem Plus von +3,61 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,2220€, mit einem Plus von +3,59 %. Setzt sich der positive Trend fort?

Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nokia in den letzten drei Monaten Verluste von -26,67 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nokia Aktie damit um -2,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nokia auf +61,30 %.

Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,79 % 1 Monat -3,39 % 3 Monate -26,67 % 1 Jahr +131,63 %

Informationen zur Nokia Aktie

Stand: 17.09.2026, 10:34 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,95 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,95 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +1,69 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nokia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nokia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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