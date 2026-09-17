Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt auf 113,06€ - 17.09.2026

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie konnte bisher um +2,93 % auf 113,06€ zulegen. Das sind +3,22 € mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -2,23 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,93 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Microstrategy (Doing business Strategy) (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +4,70 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -1,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Rückgang von -14,59 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,30 % 1 Monat +38,65 % 3 Monate +4,70 % 1 Jahr -60,29 %

? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.09.2026, 10:34 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MSTR als gehebeltes Bitcoin-Investment. Kurzfristig wird eine Seitwärtsbewegung bis ins kommende Jahr für möglich gehalten, langfristig gelten wegen der begrenzten Bitcoin-Menge und steigender institutioneller Nachfrage extreme Kursgewinne bis hin zum Tenbagger als denkbar. Eine Milliarden- oder Billionenbewertung wird spekulativ diskutiert. Hohe Short-Positionen könnten die Volatilität und bei steigenden Kursen einen Short Squeeze verstärken. Regulatorische Entwicklungen werden als möglicher Kurstreiber beobachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,78 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. IBM notiert im Plus, mit +1,01 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,81 %. Oracle legt um +2,53 % zu SAP notiert im Plus, mit +1,07 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.