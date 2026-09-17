🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Besonders beachtet!

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt auf 113,06€ - 17.09.2026

    Kursbewegung von +2,93 % bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) am 17.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt auf 113,06€ - 17.09.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie am 17.09.2026

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie konnte bisher um +2,93 % auf 113,06 zulegen. Das sind +3,22  mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -2,23 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,93 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)!
    Long
    122,52€
    Basispreis
    0,93
    Ask
    × 13,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    133,43€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Microstrategy (Doing business Strategy) (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +4,70 % verbuchen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -1,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Rückgang von -14,59 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,30 %
    1 Monat +38,65 %
    3 Monate +4,70 %
    1 Jahr -60,29 %
    Stand: 17.09.2026, 10:34 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MSTR als gehebeltes Bitcoin-Investment. Kurzfristig wird eine Seitwärtsbewegung bis ins kommende Jahr für möglich gehalten, langfristig gelten wegen der begrenzten Bitcoin-Menge und steigender institutioneller Nachfrage extreme Kursgewinne bis hin zum Tenbagger als denkbar. Eine Milliarden- oder Billionenbewertung wird spekulativ diskutiert. Hohe Short-Positionen könnten die Volatilität und bei steigenden Kursen einen Short Squeeze verstärken. Regulatorische Entwicklungen werden als möglicher Kurstreiber beobachtet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,78 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. IBM notiert im Plus, mit +1,01 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,81 %. Oracle legt um +2,53 % zu SAP notiert im Plus, mit +1,07 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +3,02 %
    -1,30 %
    +38,65 %
    +4,70 %
    -60,29 %
    +250,02 %
    +108,78 %
    +319,11 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt auf 113,06€ - 17.09.2026 Kursbewegung von +2,93 % bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) am 17.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     