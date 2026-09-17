SK hynix Aktie legt zu - 17.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SK hynix Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,84 % im Plus. Schon gestern ging es für die SK hynix Aktie um +1,88 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 1.105,00€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt SK hynix trotz des heutigen Kurssprungs mit -21,35 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -7,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SK hynix +116,67 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,53 % 1 Monat +4,25 % 3 Monate -21,35 % 1 Jahr +116,67 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 17.09.2026, 10:35 Uhr

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 784,39 Mrd. € wert.

SK Hynix und Intel prüfen eine Chip-Allianz in den USA. Im Fokus stehen Speicher für KI-Rechenzentren, Intels Ohio-Fabrik und ein möglicher Milliarden-Deal.

Bei der SK Hynix Aktie richtet sich der Blick nach Südkorea, wo einer der weltgrößten Speicherchip-Hersteller nach einer wilden Achterbahnfahrt um die Wende ringt. An der Börse in Seoul hatte sich der Kurs zunächst vervielfacht und war bis auf fast …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,44 %. Western Digital notiert im Plus, mit +1,57 %.

SK hynix Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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