Goldpreis steigt - Verluste nach US-Zinsentscheidung wettgemacht
- Goldpreis steigt nach US-Zinsentscheid erneut
- Zinsanhebung drückte den Goldpreis zunächst stark
- Sinkende Anleiherenditen stützen den Goldpreis
LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Donnerstag gestiegen und hat damit Verluste nach der US-Zinsentscheidung vom Vorabend wettgemacht. Am Morgen wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4.327 US-Dollar gehandelt. Das sind etwa anderthalb Prozent mehr als am späten Vorabend. Die Notierung stand damit nur knapp unter dem Niveau, das vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed herrschte.
Am Mittwochabend hatte die erste Zinserhöhung in den USA seit dem Sommer 2023 den Goldpreis unter Druck gesetzt. Zeitweise war die Notierung nach den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank um fast 100 Dollar bis auf 4.235 gefallen, bevor in der vergangenen Nacht eine Kurserholung einsetzte.
Am Markt wurde die Erholung beim Goldpreis mit einem Rückgang der Renditen für US-Staatsanleihen erklärt. Diese sind am Donnerstagmorgen gesunken, nachdem sie zuvor infolge der einstimmig beschlossenen Zinsanhebung der US-Notenbank Fed gestiegen waren. Der aktuelle Rückgang heute Morgen nahm etwas Druck vom Goldpreis, wie es von Marktbeobachtern hieß. Der Goldpreis leidet in der Regel unter hohen Anleiherenditen, da Goldanlagen keine Zinsen abwerfen.
Bei den Renditen von US-Staatsanleihen habe es nach der Zinserhöhung "eine Überreaktion gegeben", erklärte Christopher Wong, Stratege bei der Oversea-Chinese Banking Corp. Der aktuelle Rückgang der Renditen habe den Goldpreis gestützt, wenngleich das weiter hohe Niveau der Renditen künftig eher belasten dürfte./jkr/jsl/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Artikel trifft einen wichtigen Punkt, auch wenn ich bei der Erklärung etwas vorsichtiger wäre.
Das eigentliche Problem ist meines Erachtens nicht, dass „die Eliten“ irgendwo sitzen und gemeinsam den Untergang planen. Dafür gibt es keine belastbaren Belege. Das Problem ist möglicherweise sogar gefährlicher:
Wir haben immer mächtigere Technologien, immer größere Vermögens- und Machtkonzentrationen und gleichzeitig eine politische Ordnung, die zunehmend von Konkurrenz, Misstrauen, Polarisierung und kurzfristigen Interessen geprägt ist.
Gerade bei den Atomwaffen sieht man das sehr deutlich. Alle großen Mächte wissen, dass ein nuklearer Krieg letztlich keinen Gewinner hätte. Trotzdem werden Arsenale modernisiert, Rüstungskontrollverträge verschwinden und die gegenseitige Abschreckung wird wieder stärker ausgebaut.
Das wirkt auf den ersten Blick irrational. Für den einzelnen Akteur kann es aber durchaus rational sein:
Die USA wollen gegenüber China und Russland nicht zurückfallen.
China will gegenüber den USA nicht zurückfallen.
Russland will gegenüber NATO und USA nicht zurückfallen.
Also rüsten alle auf.
Jeder versucht, seine eigene Sicherheit zu erhöhen – und am Ende sinkt die Sicherheit für alle.
Genau das halte ich für den entscheidenden Punkt: Man braucht keinen geheimen Plan und keine Weltverschwörung. Es reichen konkurrierende Machtzentren, falsche Anreize, Fehleinschätzungen und eine Eskalationsdynamik, die irgendwann niemand mehr vollständig kontrolliert.
Auch die gesellschaftliche Spaltung muss nicht zentral gesteuert sein. Politik profitiert von Mobilisierung, Medien von Aufmerksamkeit und soziale Netzwerke von Empörung und Interaktion. Wenn jeder innerhalb seines Systems rational handelt, kann am Ende trotzdem ein hochgradig irrationales Gesamtergebnis entstehen.
Und auch der Milliardär im Bunker löst dieses Problem nicht. Reichtum, Macht und gesellschaftlicher Status funktionieren nur innerhalb einer halbwegs funktionierenden Gesellschaft. Wer am Ende allein auf einem Golfplatz unter der Erde sitzt, hat vielleicht überlebt – aber kaum gewonnen.
Deshalb würde ich den Gedanken des Artikels etwas anders zuspitzen:
Die größte Gefahr ist wahrscheinlich nicht eine Elite, die den Untergang plant.
Die größere Gefahr ist ein System mächtiger Akteure, in dem jeder versucht, seine eigene Position zu sichern – und dadurch gemeinsam ein Ergebnis erzeugen kann, das keiner von ihnen wollte.
Die Sch...-Amerikaner verursachen eine Ölpest in der Straße von Hormus, treiben den Ölpreis und damit
Ich bleib dabei - die ganze Kommunikation hinsichtlich Inflationsbekämpfung usw ist alles nur Show von Warsh. Er will den unzufriedenen Amerikanern vorgaukeln dass er unabhängig sei aber er zieht am gleichen Strick wie Bessent und Trump.
- Keine Zinserhöhungen wie propagiert
- Zinserhöhungen und Explosion der Staatsschulden bzw. Schuldenproblematik gerät außer Kontrolle
- Trump will Wähler "kaufen" - QE durch den Staat...