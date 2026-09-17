Goldpreis steigt - Verluste nach US-Zinsentscheidung wettgemacht

Der Artikel trifft einen wichtigen Punkt, auch wenn ich bei der Erklärung etwas vorsichtiger wäre.

Das eigentliche Problem ist meines Erachtens nicht, dass „die Eliten“ irgendwo sitzen und gemeinsam den Untergang planen. Dafür gibt es keine belastbaren Belege. Das Problem ist möglicherweise sogar gefährlicher:

Wir haben immer mächtigere Technologien, immer größere Vermögens- und Machtkonzentrationen und gleichzeitig eine politische Ordnung, die zunehmend von Konkurrenz, Misstrauen, Polarisierung und kurzfristigen Interessen geprägt ist.

Gerade bei den Atomwaffen sieht man das sehr deutlich. Alle großen Mächte wissen, dass ein nuklearer Krieg letztlich keinen Gewinner hätte. Trotzdem werden Arsenale modernisiert, Rüstungskontrollverträge verschwinden und die gegenseitige Abschreckung wird wieder stärker ausgebaut.

Das wirkt auf den ersten Blick irrational. Für den einzelnen Akteur kann es aber durchaus rational sein:

Die USA wollen gegenüber China und Russland nicht zurückfallen.

China will gegenüber den USA nicht zurückfallen.

Russland will gegenüber NATO und USA nicht zurückfallen.

Also rüsten alle auf.

Jeder versucht, seine eigene Sicherheit zu erhöhen – und am Ende sinkt die Sicherheit für alle.

Genau das halte ich für den entscheidenden Punkt: Man braucht keinen geheimen Plan und keine Weltverschwörung. Es reichen konkurrierende Machtzentren, falsche Anreize, Fehleinschätzungen und eine Eskalationsdynamik, die irgendwann niemand mehr vollständig kontrolliert.

Auch die gesellschaftliche Spaltung muss nicht zentral gesteuert sein. Politik profitiert von Mobilisierung, Medien von Aufmerksamkeit und soziale Netzwerke von Empörung und Interaktion. Wenn jeder innerhalb seines Systems rational handelt, kann am Ende trotzdem ein hochgradig irrationales Gesamtergebnis entstehen.

Und auch der Milliardär im Bunker löst dieses Problem nicht. Reichtum, Macht und gesellschaftlicher Status funktionieren nur innerhalb einer halbwegs funktionierenden Gesellschaft. Wer am Ende allein auf einem Golfplatz unter der Erde sitzt, hat vielleicht überlebt – aber kaum gewonnen.

Deshalb würde ich den Gedanken des Artikels etwas anders zuspitzen:

Die größte Gefahr ist wahrscheinlich nicht eine Elite, die den Untergang plant.

Die größere Gefahr ist ein System mächtiger Akteure, in dem jeder versucht, seine eigene Position zu sichern – und dadurch gemeinsam ein Ergebnis erzeugen kann, das keiner von ihnen wollte.