Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte um 0,18 Prozent auf 120,46 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,51 Prozent. Die zehnjährige Rendite hielt sich unter dem mehrjährigen Hoch, das am Dienstag bei 3,57 Prozent erreicht worden war.

Die Auswirkungen der US-Leitzinserhöhung vom Vortag hielten sich in Grenzen. Die Fed hatte wie erwartet die Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Obwohl US-Präsident Donald Trump vehement eine Zinssenkung gefordert hatte, stimmten die Fed-Mitglieder einstimmig für die Zinsanhebung. "Dass die Leitzinsen erhöht wurden, ist positiv zu sehen, denn so demonstrieren die Währungshüter Entschlossenheit und vor allem Unabhängigkeit gegenüber der US-Administration", kommentierten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen.

Nach dem deutlichen Rückgang der Ölpreise am Vortag entspannte sich die Lage weiter. Die nach Drohnenangriffen abgeschaltete Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien solle bald wieder die Hälfte ihrer Kapazität liefern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die hohen Ölpreise hatten zuletzt immer wieder Inflations- und Zinserhöhungserwartungen geschürt.

Beachtet werden dürfte im weiteren Handelsverlauf die Zinsentscheidung der Bank of England. Hier wird aber keine Änderung des Leitzinses erwartet. In den USA stehen am Nachmittag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf dem Programm./jsl/jkr/jha/





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