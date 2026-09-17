elumeo SE beschleunigt Wachstum mit erfolgreicher Barkapitalerhöhung
elumeo SE stärkt mit einer deutlich überzeichneten Barkapitalerhöhung ihre finanzielle Basis, um Wachstum, Internationalisierung und KI-getriebene Prozesse gezielt voranzutreiben.
Foto: maroke - stock.adobe.com
- elumeo SE hat am 17. September 2026 erfolgreich eine Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre durchgeführt.
- Aufgrund der hohen Nachfrage institutioneller Investoren wurde das maximale Platzierungsvolumen von 850.000 neuen Aktien vollständig ausgeschöpft; das Angebot war deutlich überzeichnet.
- Der Platzierungspreis beträgt 2,10 Euro je Aktie, wodurch elumeo einen Bruttoemissionserlös von 1,785 Mio. Euro erzielt.
- Nach Eintragung ins Handelsregister steigt das Grundkapital von 5.927.420 Euro auf 6.777.420 Euro.
- Die neuen Mittel sollen vor allem das Working Capital stärken, das organische Wachstum fördern, die internationale Skalierbarkeit der Plattform verbessern und KI-basierte Prozesse ausbauen.
- Die Kapitalerhöhung wurde von Montega Markets als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner sowie der Wolfgang Steubing AG als zeichnendem und übernehmendem Wertpapierinstitut begleitet.
Der Kurs von elumeo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,86 % im Plus.
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