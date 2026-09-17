ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Porsche AG auf 55 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Porsche-Kursziel auf 55 Euro
- Einstufung bleibt auf Buy trotz kritischem Zeitpunkt
- Fokus liegt auf Premiumisierung und Produktivität
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Kapitalmarkttag komme zu einem kritischen Zeitpunkt, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Anleger warteten auf Signale des Managements, dass Wertschöpfung wieder möglich werde über Stellschrauben, die man in Zuffenhausen auch maßgeblich selbst in der Hand habe. Im Fokus sieht er die Themen Premiumisierung und Vereinfachung der Modellpalette, Produktivitätssteigerung, Optimierung der Organisation, Kapitaleffizienz und Barmittelzuflüsse sowie Anlegerrenditen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 08:10 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 46,00 auf Tradegate (17. September 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -13,59 %/+18,82 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 55 Euro
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Porsche AG erreicht weitere Meilensteine und stabilisiert Profitabilität
- Konsequente Value-over-Volume-Strategie: Der Umsatz entwickelt sich im ersten Halbjahr 2026 resilient und sinkt weniger stark als der Absatz.
- Profitabilität stabilisiert: Porsche erhöht die Konzernumsatzrendite auf 7,8 Prozent (Vorjahr 5,5 Prozent).
- Robuste Cash-Generierung: Der Automotive Netto-Cashflow steigt auf rund 1 Milliarde Euro.
- Jahresprognose bestätigt: Porsche bekräftigt trotz anhaltend herausfordernder Marktbedingungen den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026.
- Strategische Fortschritte: Mit dem Zukunftspaket und der Strategie „Sportwagenschmiede 35“ treibt Porsche die Neuausrichtung und die damit einhergehende Fokussierung auf das Kerngeschäft voran.
- Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters: „Das Porsche Team hat in den vergangenen sechs Monaten sehr intensiv und diszipliniert an unserer Strategie gearbeitet. Vor uns liegt aber noch sehr viel Arbeit, um Porsche robust für die herausfordernde Zukunft aufzustellen.“
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Porsche selbst hat den Bericht bislang weder bestätigt noch dementiert. Noch Anfang des Jahres hieß es offiziell, dass der neue Cayenne – einschließlich der Elektroversion – in Bratislava produziert werden soll.
Sollte die Verlagerung tatsächlich kommen, wäre das ein positives Signal für den Standort Leipzig. Das Werk leidet derzeit unter einer schwächeren Auslastung und baut Stellen ab. Mehr Cayenne-Produktion in Deutschland würde die Kapazitäten besser auslasten und könnte sich langfristig positiv auf die Effizienz auswirken.