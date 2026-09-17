Silver One durchteuft 472 g/t Silber, 0,6 g/t Gold sowie 0,87 % Blei und 1,10 % Zink und erweitert Mineralisierung neigungsabwärts um 400 m über Tagebau-Ressource hinaus - Projekt Candelaria, Nevada

Vancouver, British Columbia / 17. September 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1) („Silver One“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Analyseergebnisse der ersten beiden Bohrlöcher seines 25.000 m umfassenden Reverse-Circulation-(„RC“)-Bohrprogramms 2026 auf dem Projekt Candelaria in Nevada bekannt zu geben, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Mai 2026 beschrieben. Insgesamt wurden 2.077 m in vier Bohrlöchern gebohrt, wobei die Analyseergebnisse für zwei der abgeschlossenen Bohrlöcher bereits eingetroffen sind. Die bisherigen Ergebnisse bestätigen die Kontinuität, Mächtigkeit und den Gehalt des mineralisierten Systems und verdeutlichen eine erhebliche Erweiterung der Mineralisierung neigungsabwärts. Die Mineralisierung ist entlang des Streichens weiterhin offen (siehe Abbildungen 1 und 2 sowie Tabelle 1).

National Drilling bereitet die Mobilisierung bis zum Monatsende vor. Die Bohrungen sollen unmittelbar danach fortgesetzt werden, zumal das Programm über den Herbst und Winter andauern wird.

Höhepunkte

Hohe Silber-Gold-Blei-Zink-Gehalte in Sulfiden sowohl in SOC26-196A als auch in SOC26-197.

Bohrloch SOC26-196A erweitert die Mineralisierung um etwa 400 m neigungsabwärts in Richtung Norden vom nächstgelegenen Bohrloch aus, das in der Ressourcenschätzung 2025 verwendet wurde (siehe „Technical Report Updated Mineral Resource Estimate: Heap Leach Pads on the Candelaria Property“, erstellt gemäß NI 43-101, eingereicht auf SEDAR+ am 27. August 2026, sowie die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 26. August 2026 und 6. Mai 2025).

Dieses Bohrloch durchteufte 9,14 m mit durchschnittlich 472 g/t Silber („Ag“), 0,60 g/t Gold („Au“), 0,87 % Blei („Pb“) und 1,10 % Zink („Zn“) (540 g/t Silberäquivalent („AgÄq“)) innerhalb einer breiteren Zone von 25,91 m mit durchschnittlich 215 g/t Ag, 0,33 g/t Au, 0,43 % Pb und 0,55 % Zn (250 g/t AgÄq) . Die Mineralisierung beginnt in einer Tiefe von 542,55 m. Die wahren Mächtigkeiten belaufen sich auf etwa 94 % der Bohrabschnitte.

Bohrloch SOC26-197 durchteufte 3,05 m mit durchschnittlich 454 g/t Ag, 0,68 g/t Au, 1,45 % Pb und 1,77 % Zn (539 g/t AgÄq) ab 391,67 m.

Ein weiterer Abschnitt von 4,58 m ergab durchschnittlich 112 g/t Ag, 0,16 g/t Au, 0,24 % Pb und 0,42 % Zn (131 g/t AgÄq) ab 403,86 m (siehe Tabellen 1 und 2).

Diese Ergebnisse verdeutlichen weiterhin die Robustheit und das Potenzial des mineralisierten Systems Candelaria.

Metallurgische Untersuchungen (2023) bestätigen, dass Sulfide, die vorwiegend aus Bleiglanz, Sphalerit und silberhaltigem Bleiglanz bestehen, gut auf Flotation ansprechen, wobei die Silber- und Goldgewinnungsraten durch Cyanidation der Flotationsrückstände erheblich verbessert werden. Die durchschnittlichen Gewinnungsraten bei der Flotation beliefen sich auf 62 % Silber, 72 % Gold, 50 % Blei und 37 % Zink (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Juni 2023).

Greg Crowe, President und CEO von Silver One, sagte: „Diese ersten Bohrergebnisse von 2026 verdeutlichen weiterhin die Stärke und das Ausmaß des mineralisierten Systems Candelaria. Die Gehalte, Mächtigkeiten und die in SOC26-196A erzielte Erweiterung von 400 m neigungsabwärts unterstreichen die bemerkenswerte Kontinuität der Mineralisierung und bekräftigen unsere Auffassung, wonach Candelaria ein solides und sich erweiterndes Silber-Gold-Basismetall-System beherbergt. Das durchschnittene Sulfidmaterial ist dem in Tiefbohrlöchern vorheriger Programme vorgefundenen Material ähnlich. Unser metallurgisches Programm von 2023 hat gezeigt, dass Sulfide gut auf Flotation ansprechen, was wertvolle Erkenntnisse liefert und die Möglichkeiten verbessert, neben Gold und Silber durch die Gewinnung von Basismetallen Werte zu schaffen. Da für zwei weitere Bohrlöcher noch Analyseergebnisse ausstehend sind, freuen wir uns über die Dynamik dieses umfangreichen 25.000-m-Programms sowie darauf, die Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, sobald weitere Ergebnisse eintreffen.“

Abbildung 1: Karte des Ressourcengebiets Candelaria mit abgeschlossenen Bohrlöchern (grüne Quadrate) und ausgewählten geplanten Bohrlöchern des Bohrprogramms 2026 (rote Quadrate)

Abbildung 2: Nord-Süd-Schnitt 405490E, Blickrichtung Westen

Tabelle 1: Zusammenfassung der relevanten bis dato erhaltenen Analysen des RC-Bohrprogramms 2026. Die angegebenen Mächtigkeiten sind mit etwa 94 % der Bohrabschnitte nahezu wahre Mächtigkeiten.

AgÄq berechnet unter Anwendung der folgenden Gewinnungsraten und Metallpreise: Ag 77 % 42 $/oz, Au 82 % 3.170 $/oz, Pb 50 % 0,9 $/lb, Zn 37 % 1,2 $/lb. Kupfer ausgeschlossen.

Tabelle 2: Standort und Bohrlochdaten für die bis dato abgeschlossenen Bohrlöcher des RC-Bohrprogramms 2026

Metallurgischer Kontext

Vorläufige metallurgische Tests, die 2023 an Sulfidproben von zwei im Jahr 2022 gebohrten Bohrlöchern abgeschlossen wurden, verdeutlichen, dass Silber, Gold, Blei und Zink mittels Flotation effektiv gewonnen werden können. Die durchschnittlichen Gewinnungsraten bei der Flotation lagen bei 62 % Silber, 72 % Gold, 50 % Blei und 37 % Zink.

Die Cyanidation der Flotationsrückstände konnte vor allem die Edelmetallgewinnung erheblich verbessern, wodurch die Silbergewinnungsrate auf 71 % bis 84 % (durchschnittlich 77,5 %) und die Goldgewinnungsrate auf 75 % bis 89 % (durchschnittlich 82 %) stieg. (Siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 14. Juni 2023 und 25. August 2022.)

Diese Ergebnisse unterstützen, dass die bei den Bohrungen im Jahr 2026 bis dato vorgefundene Sulfidmineralisierung für konventionelle Verarbeitungsfließschemata geeignet ist, was eine solide Grundlage für zukünftige wirtschaftliche Studien darstellt.

Technische Bedeutung

Die von SOC26-196A und SOC26-197 gemeldeten Gehalte und Mächtigkeiten unterstreichen die Kontinuität, die Stärke und das Ausmaß des mineralisierten Systems bei Candelaria. Die von SOC26-196A erzielte Erweiterung um 400 m neigungsabwärts ist besonders vielversprechend und verdeutlicht, dass das System in der Tiefe, neigungsabwärts und entlang des Streichens weiterhin offen und solide ist.

Kombiniert mit der metallurgischen Performance ähnlichen Sulfidmaterials heben diese Ergebnisse das beträchtliche Potenzial des Projekts mit Fortdauer der Bohrungen hervor.

Nächste Schritte

Analysen für die restlichen beiden Bohrlöcher sind noch ausstehend und werden veröffentlicht, sobald sie eingetroffen sind. National Drilling bereitet die Mobilisierung bis Ende des Monats vor. Die Bohrungen sollen kurz darauf fortgesetzt werden.

Der Schwerpunkt des Programms wird weiterhin darauf liegen, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und tiefere Ziele zu bewerten, die im Rahmen geophysikalischer Untersuchungen und struktureller Interpretationen identifiziert wurden.

Analytische und QA/QC-Verfahren

Alle Proben wurden von American Assay Laboratories („AAL“) in Sparks, NV, USA (ISO-akkreditiertes Labor, ISO/IEC 17025:2017) untersucht. Die Proben wurden mittels ICP-MS auf fünfzig Elemente untersucht. Gold wurde mittels Brandprobe (FA) mit ICP-Abschluss (IO-FAAu30) analysiert; Proben mit einem Silbergehalt von über 100 g/t wurden mittels Brandprobe/gravimetrischer Verfahren (G-FAAuAg) analysiert. Kupfer-, Blei- und Zinkwerte über dem Grenzwert wurden mittels volumetrischer Erzgehaltsanalyse (IO-4AOR) bestimmt. Das QA/QC-Programm umfasste die Einreichung von zertifizierten Standards, Blindproben und Kernduplikaten sowie die Einfügung von zerkleinerten Duplikaten und Pulpenduplikaten in zufälligen Abständen. Zertifizierte Standards wurden im Verhältnis von einem Standard pro 20 Proben (5 % der Gesamtzahl) und eine Blindprobe pro 20 Proben (5 % der Gesamtzahl) eingefügt. Zerkleinerte und pulverisierte Pulpenduplikate wurden in einem Verhältnis von einem Pulpenduplikat pro 20 Proben (5 % der Gesamtzahl) eingefügt. Die im Bohrprogramm von Candelaria verwendeten Standards weisen Gehalte von 5,88 g/t Ag bis 493,0 g/t Ag auf und stammten von OREAS, Bayswater North, VIC, Australien. Die Leerproben wurden vor Ort aus grobem, erzfreiem kommerziellem Lavagestein gewonnen. Duplikate der Bohrproben wurden durch Abtrennung eines 1/16-Anteils des RC-Bohrkleins gewonnen, Zerkleinerungs- und Pulpenduplikate wurden jeweils aus grobem Ausschussmaterial bzw. pulverisierten Aufteilungen entnommen. AAL fügt zudem Leerproben und Standards ein und führt Doppelanalysen durch, um eine ordnungsgemäße Probenvorbereitung und Gerätekalibrierung sicherzustellen.

Update hinsichtlich der eigenen Lösung von Extrakt

Silver One verzeichnet Fortschritte beim Abschluss seiner zuvor bekannt gegebenen vorläufigen Machbarkeitsstudie bei Candelaria. Eigene Lösungen von Extrakt (gefördert von Extrakt Bechtel Alliance) haben vielversprechende Ergebnisse zur Steigerung der Silbergewinnungsrate von zuvor aufbereiteten Haufenlaugungsflächen gezeigt. Das Unternehmen ist jedoch davon überzeugt, dass für die Aufnahme in die vorläufige Machbarkeitsstudie weitere Tests erforderlich sein werden. Daher hat das Unternehmen die Entscheidung getroffen, eine vorläufige Machbarkeitsstudie unter Anwendung konventioneller Cyanid- („CN“)-Extraktion sowohl für das frische Tagebaumaterial als auch für das Haufenlaugungsmaterial fortzusetzen. Basierend auf den aktuellen Metallpreisen sowie den dreijährigen historischen Durchschnittspreisen für Silber und Gold ist davon auszugehen, dass das Projekt selbst unter den konservativeren Annahmen hinsichtlich der Gewinnungsraten im Zusammenhang mit der Cyanidextraktion des Haufenlaugungsmaterials solide wirtschaftliche Erträge erwirtschaftet.

Silver One ist bestrebt, die vorläufige Machbarkeitsstudie bis Ende des Jahres abzuschließen. Das Unternehmen wird anschließend mit der Aktualisierung und Erneuerung bestehender Genehmigungen fortfahren, um eine Produktionsentscheidung zu treffen.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Robert M. Cann, P. Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen hat eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Haufenlaugungsflächen bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in den zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung und einer möglichen Erweiterung der substanziellen Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben.

Das Unternehmen verfügt über 636 Erzgang-Claims und fünf patentierte Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von mehr als 11 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Silberprojekt Phoenix. Das Silberprojekt Phoenix ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber innerhalb des „Arizona Silver Belt“, unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver One Resources Inc.

Gary Lindsey - VP, Investor Relations

Tel: 604-974‐5274

Mobil: (720) 273-6224

E-Mail: gary@strata-star.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Silver One weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Silver One liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Silver One, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Umsetzung der Explorations- und Erschließungsziele auf dem Projekt Candelaria zu beschaffen, die Einholung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Silver One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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