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    IG Metall plant in 50 bayerischen Unternehmen Protest gegen Stellenabbau

    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall plant Proteste in über 50 Betrieben
    • Aktionen bei Audi, BMW und Bosch öffentlich geplant
    • IG Metall fordert Investitionen und Standorterhalt
    IG Metall plant in 50 bayerischen Unternehmen Protest gegen Stellenabbau
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayern wird ein Schwerpunkt des von der IG Metall angekündigten bundesweiten Protesttags gegen Stellenabbau und Werksschließungen in der Autoindustrie: Am kommenden Montag sind in über 50 Betrieben im Freistaat Aktionen geplant, wie die Gewerkschaft in München mitteilte. Öffentliche Veranstaltungen soll es unter anderem in Ingolstadt, München und Nürnberg bei Audi, BMW und Bosch geben. In vielen Firmen sollen die Protestaktionen jedoch intern und nicht öffentlich stattfinden. Die Proteste kommen kurz vor Beginn der diesjährigen Tarifverhandlungen in der Metallindustrie.

    Der Ton ist vorher schon unfreundlich. IG-Metall-Bezirksleiter Horst Ott machte die Unternehmensleitungen für die schlechte Lage der Autohersteller und ihrer Zulieferer verantwortlich: "Durch Trägheit und katastrophale Fehlentscheidungen haben die meisten Manager Entwicklungen in der E-Mobilität, Digitalisierung und Batterietechnik verschlafen und so die deutsche Auto- und Zulieferindustrie ins Hintertreffen bugsiert."

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    Bayern ist neben Baden-Württemberg und Niedersachsen eines der Bundesländer, in denen die Autoindustrie eine große Bedeutung hat. Die IG Metall fordert unter anderem Investitionen in die heimischen Standorte und den Erhalt der 35 Stunden-Woche. In Nürnberg und München sind größere Kundgebungen geplant. In Ingolstadt lädt der Audi-Betriebsrat zu einer öffentlichen "Sprechstunde", an der demnach unter anderem Oberbürgermeister Michael Kern (CSU) und Jürgen Kerner teilnehmen wollen, der zweite Bundesvorsitzende der IG Metall./cho/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 63,40 auf Tradegate (17. September 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -5,51 %/+41,73 % bedeutet.





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