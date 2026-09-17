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    Wasseraufbereitung wächst – De.mem steigert Umsatz und Ergebnis

    Wasseraufbereitung wächst – De.mem steigert Umsatz und Ergebnis
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    Wasserknappheit, steigender industrieller Bedarf und strengere Anforderungen an die Abwasserbehandlung erhöhen weltweit den Investitionsbedarf in der Wasserwirtschaft. Insbesondere die Wiederverwendung von Wasser gewinnt an Bedeutung. In diesem Marktumfeld hat das australisch-deutsche Wassertechnologieunternehmen De.mem im ersten Halbjahr 2026 Umsatz, Ergebnis und operativen Cashflow deutlich gesteigert.

     

    Die Wiederverwendung von Wasser entwickelt sich zunehmend zu einem Bestandteil industrieller Wasserversorgung. Nach Angaben der Weltbank haben sich die weltweiten Kapazitäten für Water Reuse innerhalb der vergangenen zwei Jahrzehnte verdreifacht. Derzeit wächst der Bereich um knapp 7 Prozent jährlich. Bis 2040 könnte die kommunale und industrielle Wasserwiederverwendung auf rund 430 Mio. Kubikmeter pro Tag steigen. Das damit verbundene Investitionspotenzial beziffert die Weltbank auf bis zu 340 Mrd. US-Dollar.

     

    Für Industrieunternehmen geht es dabei nicht allein um Wasserknappheit. Aufbereitung und Wiederverwendung können die Abhängigkeit von Frischwasser reduzieren und zugleich helfen, Vorgaben für die Einleitung von Abwasser einzuhalten. Entsprechend wächst der Bedarf an Aufbereitungsanlagen, Membranen, Spezialchemikalien sowie Wartungs- und Betriebsleistungen.

     

    Australien investiert in Wasserrecycling

     

    Wie konkret diese Entwicklung inzwischen wird, zeigt sich unter anderem in Australien, einem wichtigen Markt für De.mem. In Westaustralien wurde 2026 eine Investition von 81 Mio. AUD in die Erweiterung der Kwinana Water Reclamation Plant angekündigt. Zusätzlich aufbereitetes Abwasser soll dort künftig unter anderem für die Rohstoffverarbeitung, Energieanwendungen sowie die Produktion von grünem Eisen und Stahl zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sollen Grund- und Trinkwasserressourcen entlastet werden.

     

    Auch vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen in Westaustralien hat De.mem im ersten Halbjahr 2026 sein Wachstum fortgesetzt. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26 Prozent von 14,0 auf 17,6 Mio. AUD. Die Zahlungseingänge stiegen um 28 Prozent auf 20,0 Mio. AUD. Damit verzeichnete das Unternehmen nach eigenen Angaben das 29. Quartal in Folge einen Anstieg der Zahlungseingänge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal.

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