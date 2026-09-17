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    hep global Reshapes Leadership to Drive Its Next Growth Chapter

    hep global ushers in a new chapter: leadership roles are reshaped as founder Christian Hamann hands the CEO mantle to Martin Vogt while remaining focused on finance.

    hep global Reshapes Leadership to Drive Its Next Growth Chapter
    Foto: adobe.stock.com
    • Martin Vogt has been appointed CEO of hep global effective 17 September 2026, succeeding founder Christian Hamann.
    • Christian Hamann is stepping down as CEO after nearly 17 years but will remain on the management team as CFO.
    • Hamann had already taken responsibility for the finance division in May 2026 and will now focus on financial management.
    • Martin Vogt joined hep global in early 2024 and previously served as Chief Project Officer, overseeing global project development.
    • The management team also includes Georg von Eichendorff Strachwitz, who has been Chief Operating Officer since 2021.
    • hep global remains focused on developing solar and battery-storage projects, particularly in its core European markets, while pursuing targeted growth initiatives.


    hep global Unternehmensanleihe 6,50 % bis 11/27

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