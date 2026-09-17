hep global Reshapes Leadership to Drive Its Next Growth Chapter
hep global ushers in a new chapter: leadership roles are reshaped as founder Christian Hamann hands the CEO mantle to Martin Vogt while remaining focused on finance.
Foto: adobe.stock.com
- Martin Vogt has been appointed CEO of hep global effective 17 September 2026, succeeding founder Christian Hamann.
- Christian Hamann is stepping down as CEO after nearly 17 years but will remain on the management team as CFO.
- Hamann had already taken responsibility for the finance division in May 2026 and will now focus on financial management.
- Martin Vogt joined hep global in early 2024 and previously served as Chief Project Officer, overseeing global project development.
- The management team also includes Georg von Eichendorff Strachwitz, who has been Chief Operating Officer since 2021.
- hep global remains focused on developing solar and battery-storage projects, particularly in its core European markets, while pursuing targeted growth initiatives.
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