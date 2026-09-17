Weiterer Großauftrag für Windstrom-Plattform geht nach MV

ROSTOCK (dpa-AFX) - Der Stromnetzbetreiber 50Hertz hat einen zweiten Milliarden-Auftrag zum Bau einer Windstrom-Plattform auf See überwiegend nach Mecklenburg-Vorpommern vergeben. Die Konverter-Anlage wird zu wesentlichen Teilen in Rostock-Warnemünde vom Unternehmen Neptun Smulders Offshore Renewables gefertigt, wie 50Hertz mitteilte. Gemeinsam mit einem Erstauftrag vom Juni liege das Volumen bei rund 2,5 Milliarden Euro.

Konverter wandeln den von Windkraftanlagen auf See produzierten Wechselstrom in Gleichstrom um, der dann an die Küste transportiert und von dort in große Verbrauchszentren im Land verteilt wird. Gleichstrom hat bei langen Transportwegen deutlich geringere Verlustwerte als Wechselstrom. Die Anlagen sollen in der Nordsee rund 200 Kilometer westlich der Insel Sylt installiert werden./hr/DP/stk



