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    Abel mit klarer Ansage

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    Berkshire vor dem nächsten Coup? Diese Aktien könnten profitieren

    Berkshire Hathaway könnte seine Beteiligungen an Japans großen Handelshäusern weiter ausbauen. Das deutet ein Treffen mit deren Spitzenmanagern an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Berkshire erwägt höhere Beteiligungen in Japan
    • Abel signalisiert Beteiligungen bis zu 15 Prozent
    • Langfristiges Vertrauen trotz möglicher Konflikte
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    Abel mit klarer Ansage - Berkshire vor dem nächsten Coup? Diese Aktien könnten profitieren
    Foto: kyodo - dpa

    Berkshire Hathaway könnte seine Beteiligungen an Japans großen Handelshäusern weiter ausbauen. Das geht laut Bloomberg aus Aussagen von Masahiro Okafuji hervor, dem Vorsitzenden des Japan Foreign Trade Council und Chef von Itochu.

    Okafuji traf Anfang September Berkshire-Chef Greg Abel in Japan. Nach dem Gespräch geht er davon aus, dass Berkshire seine Beteiligungen langfristig halten und möglicherweise sogar weiter aufstocken will. Das sagte Okafuji am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des Branchenverbands.

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    Berkshire hält bereits mehr als 10 Prozent an Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, Marubeni und Itochu. Laut Okafuji habe Abel signalisiert, dass eine Erhöhung der Beteiligungen auf bis zu 15 Prozent kein Problem darstellen würde.

    Berkshire schätzt Japans Handelsriesen

    Der US-Investor ist seit mehr als sechs Jahren an den japanischen Handelshäusern beteiligt. Unter Warren Buffett wurden die Positionen schrittweise ausgebaut. Zudem finanziert sich Berkshire regelmäßig über Anleihen in japanischen Yen.

    Ein wichtiger Grund für das Engagement sei laut Okafuji der sogenannte "Economic Moat" der Unternehmen. Gemeint sind schwer kopierbare Wettbewerbsvorteile. Dazu zählen ihre globalen Netzwerke und die Fähigkeit, Kapital gezielt einzusetzen.

    "Berkshire nimmt die Aktivitäten der Handelshäuser nicht unter die Lupe", sagte Okafuji. Gerade diese langfristige Perspektive mache Berkshire zu einem besonders wertvollen Aktionär.

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    Potenzieller Interessenkonflikt

    Eine größere Beteiligung könnte allerdings auch Fragen aufwerfen. Berkshire ist nicht nur Investor, sondern könnte zugleich Geschäftspartner der japanischen Handelshäuser sein. Bei größeren gemeinsamen Projekten könnten dadurch Interessenkonflikte entstehen.

    Trotzdem deutet vieles darauf hin, dass Berkshire an seiner Japan-Strategie festhalten will. Für die beteiligten Handelshäuser wäre eine weitere Aufstockung durch den US-Konzern ein zusätzliches Signal für dessen langfristiges Vertrauen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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