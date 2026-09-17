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    Kontron will mittelfristig Überschuss verdoppeln - KI als Treiber

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron plant bis 2030 eine Gewinnverdopplung
    • Erlöse sollen bis 2030 auf 2,6 Milliarden steigen
    • Physical AI soll künftig zum großen Umsatztreiber werden
    Kontron will mittelfristig Überschuss verdoppeln - KI als Treiber
    Foto: adobe.stock.com

    LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron hält weiter an seinen Wachstumsambitionen fest und will seinen Konzerngewinn bis 2030 verdoppeln. Angepeilt sei ein Überschuss von 220 Millionen Euro, verglichen mit voraussichtlich 110 Millionen Euro in diesem Jahr, wie aus einer Präsentation anlässlich des Kapitalmarkttages am Donnerstag hervorgeht. Konzernchef Hannes Niederhauser bestätigte zugleich sein im Frühjahr präsentiertes mittelfristiges Umsatzziel. Demnach soll der Erlös bis Ende des Jahrzehnts auf 2,6 Milliarden Euro steigen. Für das laufende Jahr ist unverändert ein Wert auf dem Vorjahresniveau von 1,6 Milliarden Euro angepeilt.

    Dabei soll KI-gestützte Hardware künftig zum großen Umsatztreiber werden. Den Erlös mit sogenannter Physical AI und vertraglich vereinbarten Dienstleistungsgarantien will das Unternehmen bis Ende des Jahrzehnts mit 1,3 Milliarden Euro mehr als verzehnfachen, wie aus der Präsentation des Konzernchefs weiter hervorgeht. Damit würde dieser Bereich die Hälfte des mittelfristig geplanten Konzernerlöses ausmachen. Die andere Hälfte soll auf das Geschäft rund um das Internet der Dinge entfallen, auf das der Konzern sich in den vergangenen Jahren stark ausgerichtet hat - verglichen mit 2026 wäre das aber eine Umsatzeinbuße von rund 12 Prozent.

    Kontron hatte sich vor rund vier Jahren vom reinen IT-Servicegeschäft getrennt und seitdem über gezielte Zukäufe seinen Umbau forciert. Die im SDax notierte Kontron-Aktie gewann am späten Vormittag gut 1,4 Prozent auf 20,70 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier allerdings mehr als neun Prozent verloren./tav/stk

    Kontron

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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 20,62 auf Tradegate (17. September 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +26,46 %/+36,19 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Stabilität der Kontron-Aktie um 20,22 Euro und die unklare Frage, ob das Aktienrückkaufprogramm wieder aufgenommen wird. Charttechnisch gilt der Aufwärtstrend als intakt; 20 Euro wird als wichtige Unterstützung gesehen, bei einer Marktkorrektur wären etwa 18,3–18,5 oder im Extremfall 17 Euro möglich. Fundamental werden die derzeit begrenzten Gewinne und die stark auf langfristigen Perspektiven beruhende Bewertung diskutiert, zugleich erscheinen 26–28 Euro möglich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Kontron will mittelfristig Überschuss verdoppeln - KI als Treiber Der österreichische Technologiekonzern Kontron hält weiter an seinen Wachstumsambitionen fest und will seinen Konzerngewinn bis 2030 verdoppeln. Angepeilt sei ein Überschuss von 220 Millionen Euro, verglichen mit voraussichtlich 110 Millionen Euro …
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