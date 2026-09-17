AKTIEN IM FOKUS
Infineon und STMicroelectronics im soliden KI-Umfeld schwach
- KI-Aktien zeigen am Donnerstag keine klare Richtung
- Infineon und STMicroelectronics geben nach
- US-Chipwerte erholen sich vorbörslich leicht
FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Im KI-Bereich gibt es am Donnerstag keine einheitliche Kursrichtung. Während viele Aktien europäischer Profiteure dieses Megatrends gefragt waren, darunter Siemens Energy und Hochtief , gehörten die Chiphersteller Infineon und STMicroelectronics zu den Verlierern. Infineon waren im Dax mit gut 2 Prozent Minus gar das Schlusslicht, während viele KI-getriebene Chipwerte aus den USA in New York vorbörslich zulegten.
Infineon und STMicroelectronics gelten zwar mittlerweile auch als Profiteure des KI-Trends, bleiben aber stark abhängig von Neuigkeiten aus klassischen Anwendungsgebieten wie etwa Leistungselektronik, die zum Beispiel im Automobilsektor von Bedeutung ist. Börsianer verwiesen auf die Vorgaben des US-Unternehmens On Semiconductor, das am Mittwoch anlässlich des Investorentags seine langfristige Wachstumsstrategie vorgestellt hat.
On Semiconductor hatte damit seine Aktien im späten US-Handel auf Talfahrt geschickt, weil der Investorentag nicht die von Anlegern erhofften positiven Impulse lieferte. Als Belastung für den Kurs von On Semiconductor genannt wurden Umsetzungsrisiken bei dem Vorhaben, mit der "Embedded Power Platform" einen 213 Milliarden US-Dollar schweren Markt zu adressieren. Analyst Blayne Curtis von Jefferies monierte einen gedämpften Margenausblick.
Wegen des gemeinsamen Kompetenz-Schwerpunkts vollziehen die Papiere von Infineon und STMicroelectronics die Neuigkeiten offenbar nach. Die On-Aktien waren um neun Prozent eingebrochen und hatten dabei mit Texas Instruments oder NXP auch vergleichbare US-Chipwerte belastet. Im vorbörslichen Handel gibt es bei den Betroffenen eine Erholung, die den Abgabedruck nur mildert./tih/ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 396,6 auf Tradegate (17. September 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +18,15 %/+88,30 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hochtief - 607000 - DE0006070006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hochtief. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
naja, viel höher ist aber eher nicht drin !???
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.
Wir können ja mal eine kleine Fundamentalanalyse betreiben: