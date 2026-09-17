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    Besonders beachtet!

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    Redcare Pharmacy Aktie weiter aufwärts - 17.09.2026

    Am 17.09.2026 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um +6,72 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie weiter aufwärts - 17.09.2026
    Foto: jarmoluk - unsplash

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2026

    Die Anleger von Redcare Pharmacy dürfen sich über ein Kursplus von +6,72 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 57,60. Schon gestern ging es für die Redcare Pharmacy Aktie um +3,30 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 57,60. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -12,02 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,08 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,91 % verloren.

    Während Redcare Pharmacy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,60 %.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,83 %
    1 Monat -11,08 %
    3 Monate -12,02 %
    1 Jahr -27,87 %
    Stand: 17.09.2026, 12:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die verhaltene Kursentwicklung und mögliche neue Impulse durch Konferenzen oder eine Prognoseanhebung. Diskutiert werden fehlendes Käuferinteresse, abnehmende Leerverkaufspositionen und die Übergangsphase zwischen nachlassendem Wachstum und noch nicht etablierten Gewinnen. Nachhaltige Margenfortschritte könnten die Bewertung beleben. Zudem gelten E-Rezepte sowie Abnehm- und Verhütungsmittel als mögliche Wachstumstreiber, während charttechnisch weitere Rückschläge befürchtet werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    Zur Redcare Pharmacy Diskussion

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Redcare Pharmacy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Redcare Pharmacy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Redcare Pharmacy

    +5,65 %
    +9,68 %
    -10,68 %
    -11,05 %
    -27,68 %
    -44,27 %
    -64,17 %
    +84,03 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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