Microsoft baut seine KI-Offensive aus – und setzt auf diesen Partner

Die Nokia-Aktie reagierte positiv auf die Nachricht: Auf Xetra legte das Papier um knapp 5 Prozent auf 9,29 Euro zu.

Nokia und Microsoft wollen Telekommunikationsanbieter bei der Automatisierung ihrer Netze unterstützen. Dafür bauen die Unternehmen ihre langjährige Partnerschaft aus. Im Mittelpunkt steht eine gemeinsame Datenplattform, die Künstliche Intelligenz schneller in den täglichen Netzbetrieb bringen soll.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Lösung kombiniert die Nokia Data Suite mit Microsoft Fabric. Dadurch sollen Telekomunternehmen auf einheitliche und geprüfte Daten zugreifen können. Nach Angaben von Nokia kann sich die Bereitstellung von Daten damit von mehreren Wochen auf wenige Minuten verkürzen.

"Nokia und Microsoft stellen Telekommunikationsanbietern weltweit die richtigen Daten zur richtigen Zeit und aus dem richtigen Grund zur Verfügung", sagte Vivek Jaiswal, Senior Vice President für autonome Netze bei Nokia. Die Unternehmen würden damit den Wandel von statischen Infrastrukturen hin zu programmierbaren, KI-basierten Plattformen vorantreiben.

KI-Agenten sollen Netze überwachen

Die Nokia Data Suite stellt vorgefertigte Datenprodukte für die Telekombranche bereit. Microsoft Fabric ergänzt diese um Funktionen für Datenanalyse, Governance und Künstliche Intelligenz. Dazu gehören unter anderem Microsoft 365 Copilot, Foundry und Power BI.

Die Technologie soll Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen. Das eröffnet laut Nokia weitere Einsatzmöglichkeiten. Dazu zählen automatisierte Ursachenanalysen und sogenannte Closed-Loop-Prozesse, bei denen Systeme Probleme erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten können.

Die Lösung ist für Netze verschiedener Anbieter und unterschiedliche technische Bereiche ausgelegt. Sie unterstützt zudem hybride und Cloud-Infrastrukturen sowie lokale Installationen.

Fokus liegt zunächst auf 4G und 5G

Zu den ersten Anwendungen gehört die autonome Überwachung von VoNR. Dabei erkennen KI-Agenten Auffälligkeiten, analysieren mögliche Ursachen und schlagen Maßnahmen vor.

Auch die sogenannte Geo-Experience steht im Fokus. Dabei werden Daten von Teilnehmern, Funknetz und Funkfrequenzen miteinander verknüpft. So sollen beispielsweise Regionen mit schlechter Netzqualität oder Kapazitätsproblemen schneller identifiziert werden.

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Daneben arbeiten die Unternehmen an vorausschauender Wartung und automatisiertem Fehlermanagement. KI-Agenten sollen Probleme erkennen, bevor sie sich auf Kunden auswirken.

"Telekommunikationsanbieter sind bereit, KI aus der Experimentierphase in den täglichen Netzwerkbetrieb zu überführen", sagte Silvia Candiani, Corporate Vice President Worldwide Telco & Media bei Microsoft. Dafür seien vertrauenswürdige Daten, eine solide Governance und skalierbare Plattformen notwendig.

Die gemeinsame Lösung ist laut Nokia bereits verfügbar. Weitere Anwendungen und Kundeneinsätze sollen folgen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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