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    20 Prozent Kursrutsch

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    Zweistelliger Crash bei Bilfinger: Analysten sehen jetzt die 100 %-Chance

    Trotz des herben und zweistelligen Crashs der Bilfinger-Aktie im frühen Handel am Donnerstag, bewerten einige Analysten die Aktie noch als klaren Kauf mit erheblichem Aufwärtspotenzial. 

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilfinger senkt nach Gewinnwarnung die Prognose
    • Deutsche Bank bestätigt Kaufziel von 125 Euro
    • Berenberg sieht 35 Prozent Potenzial, rät zu Hold
    • Report: KI braucht Strom
    20 Prozent Kursrutsch - Zweistelliger Crash bei Bilfinger: Analysten sehen jetzt die 100 %-Chance
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Die Aktie des deutschen Industrie-Dienstleisters Bilfinger gerät am Donnerstag ins Rutschen. Der Grund: Das Unternehmen hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr eingedampft. Die Folge: Die Aktie crasht zweistellig.

    "Grund für die Prognoseanpassung ist die erwartete Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr, die unter anderem aufgrund der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten deutlich hinter den ursprünglichen Annahmen zurückbleibt", heißt es in der Pressemitteilung vom Donnerstag.

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    In konkreten Zahlen bedeutet das: Beim Umsatz erwartet das Unternehmen nun 5,3 bis 5,7 Milliarden Euro. Zuvor waren 5,4 bis 5,9 Milliarden Euro angepeilt worden. Die EBITA-Marge soll bei 3,2 bis 3,6 Prozent liegen, bereinigt um Einmaleffekte bei 4,6 bis 5,0 Prozent. Bislang hatte das Unternehmen hier 5,8 bis 6,2 Prozent erwartet. Beim Free Cashflow rechnet Bilfinger nun mit 180 bis 220 Millionen Euro, nach zuvor 250 bis 300 Millionen Euro.

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    Daraus lässt sich deutlich ablesen, was der Markt bestraft: Die eigentliche Gewinnwarnung steckt in der Marge: Die Mitte der Prognose sinkt von 6,0 auf 4,8 Prozent und das sind genau 20 Prozent weniger. Beim Free Cashflow geht es sogar um gut 27 Prozent nach unten. Zudem trifft die Aussage die Anleger ins Herz, dass die Kunden sich zurückhaltend im 3. Quartal zeigen würden. 

    Bilfinger

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    Ist die Aktie von Bilfinger nach dem Crash ein Kauf?

    Das sieht zumindest die Deutsche Bank Research so. Sie hat auf die Gewinnwarnung reagiert und die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 125 Euro auf Buy belassen. Das würde ein Kurszielpotenzial von rund 108 Prozent bedeuten. 

    Die zuvor avisierte Erholung im zweiten Halbjahr bleibe aus, schreibt Michael Kuhn in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar zur "massiven Gewinnwarnung".

    Berenberg sieht aktuell die Aktie von Bilfinger bei einem Kursziel von 92,5 Euro und setzt das Rating auf Hold. Das würde ein Kurspotenzial von gut 35 Prozent bedeuten. 

    Der Crash der Bilfinger-Aktie auf den tiefsten Stand seit April 2025 macht die deutliche Erholung der Anteilsscheine aus den Jahren 2025 bis 2026 zunichte. Da heute mit hoher Volatilität  der Papiere zu rechnen ist, sollte man zumindest am heutigen Handelstag nicht unbedingt seinen Einstiegspunkt wählen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,21 % und einem Kurs von 60,40EUR auf Tradegate (17. September 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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