Siemens Energy - Aktie gewinnt kräftig - 17.09.2026

Die Siemens Energy Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,55 % auf 141,64€. Damit gewinnt die Aktie +4,86 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Schon gestern ging es für die Siemens Energy Aktie um +2,98 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 141,64€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Siemens Energy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,28 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -4,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,30 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens Energy eine positive Entwicklung von +15,57 % erlebt.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,50 % 1 Monat -14,30 % 3 Monate -11,28 % 1 Jahr +46,92 %

? wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.09.2026, 12:22 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die deutliche Korrektur der Siemens-Energy-Aktie vom Hoch bei etwa 180 Euro, die teils als mögliches Verkaufssignal bewertet wird. Dem stehen optimistische Kursziele von 200 Euro plus und 245 Euro von JPMorgan bei „Overweight“ gegenüber. Fundamental wird auf den langfristig steigenden Strombedarf durch Digitalisierung, KI und globale Transformation verwiesen; deshalb halten einige Anleger an einer Long-Position fest.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,18 Mrd. € wert.

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Im KI-Bereich gibt es am Donnerstag keine einheitliche Kursrichtung. Während viele Aktien europäischer Profiteure dieses Megatrends gefragt waren, darunter Siemens Energy und Hochtief , gehörten die Chiphersteller Infineon und STMicroelectronics …

Die Siemens Energy-Aktie zeigt am Donnerstag wieder Stärke und setzt sich zeitweise an die DAX-Spitze. Damit bestätigt sich bislang die in meiner Analyse aus der Vorwoche skizzierte Idee, dass die Unterstützungszone zwischen 136,30 und 133,30 € für einen bullischen Konter interessant werden könnte. Nach dem jüngsten Test dieser Region arbeitet sich der Kurs inzwischen wieder […] The post Siemens Energy-Aktie: Käufer sammeln wieder ein first appeared on sharedeals.de.

Lohnt sich ein Investment in die Siemens Energy Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Siemens Energy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Siemens Energy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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