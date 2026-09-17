Carl Zeiss Meditec Aktie heute im Minus - 17.09.2026

Die Carl Zeiss Meditec Aktie ist bisher um -2,56 % auf 29,68€ gefallen. Das sind -0,78 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +1,40 % am Vortag kommt es heute bei Carl Zeiss Meditec zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,56 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Carl Zeiss Meditec Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,90 %.

Auf Wochensicht hat die Carl Zeiss Meditec Aktie damit -3,51 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,66 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Carl Zeiss Meditec einen Rückgang von -24,38 %.

Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,51 % 1 Monat -7,66 % 3 Monate +21,90 % 1 Jahr -29,32 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Stand: 17.09.2026, 12:22 Uhr

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,66 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson und Co.

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %.

Lohnt sich ein Investment in die Carl Zeiss Meditec Aktie?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar