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    Besonders beachtet!

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    Ballard Power Systems Aktie auf Höhenflug - 17.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Ballard Power Systems Aktie bisher um +8,26 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Ballard Power Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - Ballard Power Systems Aktie auf Höhenflug - 17.09.2026
    Foto: Ballard Power Systems

    Ballard Power Systems (Kanada) entwickelt und produziert PEM-Brennstoffzellen v. a. für Busse, Lkw, Züge und stationäre Anwendungen. Fokus auf Wasserstoffmobilität, noch defizitär, aber technologisch führend im Schwerlastsegment. Wichtige Wettbewerber: Plug Power, Cummins, Toyota, Hyundai, PowerCell. Stärken: langjährige F&E, breite IP-Basis, Partnerschaften mit OEMs, hohe Systemzuverlässigkeit.

    Ballard Power Systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Ballard Power Systems Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,26 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Ballard Power Systems Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,9780, mit einem Plus von +8,26 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Obwohl sich die Ballard Power Systems Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -49,05 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um -9,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,02 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Ballard Power Systems einen Rückgang von -16,55 %.

    Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,99 %
    1 Monat -22,02 %
    3 Monate -49,05 %
    1 Jahr -2,10 %
    Stand: 17.09.2026, 12:23 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die niedrige Bewertung und Marktkapitalisierung der Ballard-Aktie sowie Skepsis wegen ausbleibender Übernahme, hoher Verschuldung und langer Enttäuschungen. Positiv bewertet werden Ballards Brennstoffzellen-Einsätze bei Schwerlast-Lkw und GeoPura-HPUs. Entscheidend seien konkrete Großaufträge, Umsatzwachstum, Margen, EBITDA-Breakeven 2027, Cash-Reichweite und das Risiko weiterer Verwässerung beim Investor Day.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Ballard Power Systems eingestellt.

    Zur Ballard Power Systems Diskussion

    Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

    Es gibt 351 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 678,66 Mio. € wert.

    Almonty Industries, Internet Initiative & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,27 %. Plug Power notiert im Plus, mit +2,04 %.

    Ballard Power Systems Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Ballard Power Systems Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Ballard Power Systems Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Ballard Power Systems

    +1,42 %
    -9,99 %
    -22,02 %
    -49,05 %
    -2,10 %
    -54,50 %
    -85,89 %
    +2,54 %
    -64,35 %
    ISIN:CA0585861085WKN:A0RENB
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