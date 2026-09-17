Almonty Industries - Aktie zieht deutlich an - 17.09.2026

Obwohl sich die Almonty Industries Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -25,14 % hinnehmen.

Die Almonty Industries Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,18 % auf 12,220€. Damit gewinnt die Aktie +0,490 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Almonty Industries Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,220€, mit einem Plus von +4,18 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um -25,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,75 %. Im Jahr 2026 gab es für Almonty Industries bisher ein Plus von +53,24 %.

Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -25,26 % 1 Monat -10,75 % 3 Monate -25,14 % 1 Jahr +190,94 %

? wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.09.2026, 12:24 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von rund 20 % und die Frage, ob eine CEO-Aussage zu möglichen Anlaufproblemen bei Sangdong berechtigt verunsichert. Andere erwarten nach dem Produktionshochlauf sowie Q3-/Q4-Zahlen steigende Kurse. Positiv bewertet werden der geplante Wolframoxid-Komplex, staatliche Unterstützung, steigende Mitarbeiterzahlen und die strategische Bedeutung der Mine. Technisch wird ein mögliches Gap bei 18 US-Dollar beobachtet; zuletzt notierte die Aktie bei 14,28 US-Dollar.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 288 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Ein eher schwaches Marktumfeld derzeit, geprägt von leicht fallenden Kursen an den Aktienmärkten. An den Rohstoffmärkten, allen voran beim Öl, hingegen leicht bis stärker steigende Kurse. Die Schweißperlen bei den Anlegern werden größer, was auch an …

So schlagen sich die Wettbewerber von Almonty Industries

Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %.

Almonty Industries Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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