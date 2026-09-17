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    Besonders beachtet!

    453 Aufrufe 453 0 Kommentare 0 Kommentare

    DroneShield Aktie legt weiter zu - +7,99 % - 17.09.2026

    Am 17.09.2026 ist die DroneShield Aktie, bisher, um +7,99 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    Besonders beachtet! - DroneShield Aktie legt weiter zu - +7,99 % - 17.09.2026
    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    Wie hat sich die DroneShield-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von +7,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Schon gestern ging es für die DroneShield Aktie um +2,34 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 1,0885. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für DroneShield-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -37,65 % hinnehmen mussten.

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    Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +2,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,64 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von DroneShield -42,70 % verloren.

    DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,74 %
    1 Monat -9,64 %
    3 Monate -37,65 %
    1 Jahr -39,70 %
    Stand: 17.09.2026, 12:24 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die strategische Aufwertung durch die Laserkooperation mit AIM Defence und die erfolgreiche US-Militärabnahme als Basis für Folgeaufträge und Wachstum. Nach Kursverlusten unter 1 Euro wird die Aktie teils als günstig, teils als Pennystock beziehungsweise fallendes Messer bewertet. Technisch gilt 1,20 Euro als Hürde; diskutiert werden außerdem Kursanstieg, 50-Tage-SMA und hohe Leerverkaufsquote.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Internet Initiative & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Trendwende nach Zinsanhebung?


    Die DroneShield-Aktie hat am Mittwoch um +5,97 % zugelegt und steht auch heute bereits über +5% im Plus. Damit meldet sich die Rüstungsaktie an einer wichtigen Unterstützung zurück. Vom Rekordhoch bei rund 6,50 AUD beträgt der Kursverlust allerdings weiterhin etwa -74 %. Nun stellt sich die Frage, ob lediglich eine technische Gegenbewegung oder bereits eine […] The post DroneShield-Aktie: Trendwende nach Zinsanhebung? first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,75 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,43 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,06 % zu

    DroneShield Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    +7,79 %
    +2,74 %
    -9,64 %
    -37,65 %
    -39,70 %
    +506,72 %
    +915,95 %
    +332,87 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA
    DroneShield direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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