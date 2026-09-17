DroneShield Aktie legt weiter zu - +7,99 % - 17.09.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von +7,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Schon gestern ging es für die DroneShield Aktie um +2,34 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 1,0885€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für DroneShield-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -37,65 % hinnehmen mussten.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +2,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,64 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von DroneShield -42,70 % verloren.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,74 % 1 Monat -9,64 % 3 Monate -37,65 % 1 Jahr -39,70 %

? wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.09.2026, 12:24 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die strategische Aufwertung durch die Laserkooperation mit AIM Defence und die erfolgreiche US-Militärabnahme als Basis für Folgeaufträge und Wachstum. Nach Kursverlusten unter 1 Euro wird die Aktie teils als günstig, teils als Pennystock beziehungsweise fallendes Messer bewertet. Technisch gilt 1,20 Euro als Hürde; diskutiert werden außerdem Kursanstieg, 50-Tage-SMA und hohe Leerverkaufsquote.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die DroneShield-Aktie hat am Mittwoch um +5,97 % zugelegt und steht auch heute bereits über +5% im Plus. Damit meldet sich die Rüstungsaktie an einer wichtigen Unterstützung zurück. Vom Rekordhoch bei rund 6,50 AUD beträgt der Kursverlust allerdings weiterhin etwa -74 %. Nun stellt sich die Frage, ob lediglich eine technische Gegenbewegung oder bereits eine […] The post DroneShield-Aktie: Trendwende nach Zinsanhebung? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,75 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,43 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,06 % zu

DroneShield Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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