Indien über Auswirkungen neuer US-Sanktionen gegen Russland besorgt
- Indien warnt vor Folgen neuer US-Sanktionen
- Neu-Delhi betont die Sicherung der Energieversorgung
- Russlands Ölanteil an Indiens Importen sinkt deutlich
NEU-DELHI (dpa-AFX) - Als Großabnehmer russischen Öls hat Indien vor möglichen Auswirkungen des neuen US-Sanktionsgesetzes gegen Russland gewarnt. In den vergangenen Monaten habe Indien mit hochrangigen US-Gesprächspartnern über diese Angelegenheit diskutiert, teilte das Außenministerium in Neu-Delhi mit. Bei den Gesprächen habe die indische Seite "sehr deutlich auf die möglichen Auswirkungen nicht nur auf die bilateralen Beziehungen, sondern auch auf den internationalen Energiemarkt" hingewiesen.
Die Regierung in Neu-Delhi habe den Beschluss des Sanktionsgesetzes gegen Russland und den Iran durch das US-Repräsentantenhaus zur Kenntnis genommen, hieß es. Die Regierung sei fest entschlossen, die Energiesicherheit für seine 1,4 Milliarden Einwohner zu gewährleisten. Das soll künftig auch durch eine Erweiterung der Bezugsquellen erfolgen.
Mit verschärften Strafmaßnahmen möchten die USA den Druck auf Moskau wegen des Ukraine-Kriegs verstärken. Das Gesetz würde US-Präsident Donald Trump unter anderem dazu ermächtigen, die fünf größten Käufer russischer Energieträger mit Sanktionen zu belegen. Dadurch könnten die US-Handelsbeziehungen zu China und Indien weiter strapaziert werden, die große Mengen russischen Erdöls beziehen.
Indiens Ölimporte aus Russland
Indiens Ölimporte aus Russland waren nach Berichten der Zeitung "The Indian Express" im August im Vergleich zur Rekordmenge im Juli um 26,3 Prozent auf 2,08 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag gefallen. Der Anteil Russlands an den Rohölimporten sank demnach von fast 60 Prozent auf 45 Prozent. Das Blatt berief sich dabei auf den Marktbeobachter Kpler, der auf Rohstoffdaten spezialisiert ist. Laut Kpler deute diese Verschiebung allerdings eher auf eine Marktnormalisierung als auf einen strukturellen Rückzug bei russischem Rohöl hin./dg/DP/stk
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.
mich verwundert wieso du davon ausgehst das russland auf westliche technologie angewiesen ist beim wiederaufbau der zerstörten energieinfrastruktur.