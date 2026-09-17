Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.324,39 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.778,12USD. Heute steht er bei 4.324,39USD. Das Investment wäre auf 12.160,0USD gewachsen – eine Steigerung von +143,20 %.

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Gold 4.324,39. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Goldpreis nach der Fed-Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte: Der Rücksetzer wird teils als Bärenfalle oder kurzfristige Panikreaktion gewertet. Technisch gelten 4.291 und 4.253 USD als wichtige Unterstützungen, 4.335–4.375 USD als Widerstände. Der mittelfristige Trend bleibt konstruktiv, entscheidend sind Renditen, Dollar und Ölpreisinflation. Goldproduzenten gelten als schuldenfrei und übernahmefähig.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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