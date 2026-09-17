Silberpreis im Höhenflug +1,85 % auf 64,13 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 23,58842USD. Heute steht er bei 64,13USD. Das Investment wäre auf 27.186,7USD gewachsen – eine Steigerung von +171,87 %.

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 64,13. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Silber nach der US-Zinserhöhung um kurzfristige Schwäche und eine mögliche Erholung. Technisch gelten 60–62 bzw. 62/63 US-Dollar als Unterstützungen; bei einer Rückeroberung von 65/66 und später 68–72 Dollar sehen einige eine mögliche Entkopplung. Andere erwarten weitere Rückgänge und bezweifeln Ziele über 100 Dollar. Hohe Anleiherenditen und Liquiditätsschocks bergen Risiken, langfristig gelten Sachwerte als attraktiv; die Knappheitsthese wird angezweifelt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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