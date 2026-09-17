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    Ölpreis

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    Abverkauf bei Öl: Brent verliert -1,95 % binnen 24h

    Der Brent-Ölpreis gerät stark unter Druck und verliert -1,95 %, aktuell bei 103,55 USD.

    Ölpreis - Abverkauf bei Öl: Brent verliert -1,95 % binnen 24h
    Foto: Jan Woitas - dpa
    Ein starker Abverkauf belastet den Brent-Ölpreis. Mit einem Minus von -1,95 % fällt der Kurs auf 103,55USD und signalisiert einen klaren Stimmungsumschwung.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,43 %
    1 Monat +18,72 %
    3 Monate +34,40 %
    1 Jahr +53,79 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Öl (Brent) investiert, lag der Preis bei 92,83837USD. Heute notiert Öl (Brent) bei 103,55USD. Ihr Einsatz wäre nun 11.153,3USD wert – ein Zuwachs von +11,53 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen schwankungsanfälligen Ölmarkt: Beschädigte saudische Transport- und Raffineriekapazitäten, mögliche weitere Angriffe und geopolitische Risiken stützen den Preis. Zugleich könnte geringere Verarbeitung Rohöl entlasten. Diskutiert wird eine große Differenz zwischen Brent-Futures um 109 Dollar und höheren Preisen im physischen Handel. Dieselknappheit und hohe Raffineriemargen verschärfen den Preisdruck, während Chinas Elektrifizierung und ein Ende der Konflikte als Gegenwind gelten.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Öl (Brent) eingestellt.

    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Brent-Öl ist eine der wichtigsten Referenzsorten am globalen Energiemarkt und dient als Preismaßstab für große Teile Europas, Afrikas und Asiens. Der Preis wird maßgeblich durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Förderpolitik der OPEC und ihrer Partner, die über Förderquoten versuchen, den Markt zu stabilisieren oder gezielt zu verknappen. Produktionskürzungen können das Angebot verengen und Preise stützen, während Förderausweitungen häufig dämpfend wirken. Zusätzlich beeinflussen Lagerbestände, Raffinerieauslastung und Transportkapazitäten die kurzfristige Preisbildung. Anleger beobachten diese Faktoren genau, da schon kleine Verschiebungen im Angebot deutliche Auswirkungen auf den Brent-Ölpreis haben können.

    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    -2,28 %
    +3,43 %
    +18,72 %
    +34,40 %
    +53,79 %
    +11,53 %
    +39,59 %
    +128,66 %
    +61,56 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740




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