Kraft Heinz: Dieser Analyst sieht 29 % Kurspotenzial!

Seit einem Jahr hinkt die Kraft-Heinz-Aktie dem Markt hinterher: Sie verlor knapp vier Prozent, während der S&P 500 um 14 Prozent zulegte. Doch nun traut RBC Capital Markets dem Lebensmittelkonzern die Wende zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Bank startet die Bewertung der Aktie mit "Outperform" und einem Kursziel von 32 US-Dollar. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch entspricht das einem Potenzial von 29 Prozent. Analyst Nik Modi erwartet, dass sich die bislang schwierige Mischung aus wachsenden und schrumpfenden Geschäften bis 2027 zugunsten des Konzerns dreht.

Der Schlüssel dafür sei die Reinvestition von 700 Millionen US-Dollar in die Preisgestaltung, Innovationen und das Marketing. Erste Anzeichen sprächen bereits für positive Effekte. RBC rechnet im weiteren Verlauf des Jahres 2026 mit weiteren Fortschritten und im Jahr 2027 mit einem deutlich stärkeren Wachstumsschub.

Neue Produkte wie PowerMac und Capri Sun Hydrate sollen echte Bedürfnisse der Verbraucher bedienen, statt lediglich Regalplätze zu verteidigen. Gespräche mit Marktteilnehmern hätten zudem ergeben, dass die Innovationspipeline für 2027 robust und strategisch ausgerichtet ist.

Auch bei der Wachstumsprognose für 2027 lehnt sich RBC weit aus dem Fenster. Die Bank erwartet für 2027 ein organisches Plus von 0,9 Prozent. Der Konsens der Wall Street liegt lediglich bei 0,4 Prozent.

Genau darin steckt die Brisanz des Calls: Von 20 Analysten stufen laut LSEG 15 die Aktie mit "Hold", drei mit "Underperform" und einer mit "Sell" ein. Nur einer vergibt "Strong Buy". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 25 US-Dollar und liegt damit nur knapp über dem zuletzt ausgewiesenen Kurs von 24,73 US-Dollar. RBC setzt mit 32 US-Dollar eine deutlich höhere Marke. Nun muss Kraft Heinz zeigen, dass aus den Investitionen tatsächlich nachhaltiges Wachstum entsteht.

Buffetts Milliarden-Wette wackelt

Der Optimismus der RBC ist auch deshalb brisant, weil der wichtigste Aktionär, Berkshire Hathaway, bei der US-Börsenaufsicht SEC Unterlagen eingereicht hat, die einen Verkauf von rund 325 Millionen Kraft-Heinz-Aktien ermöglichen könnten. Mit einem Anteil von 27,5 Prozent ist das von Warren Buffett aufgebaute Konglomerat bislang der größte Anteilseigner. Die Beteiligung begann im Jahr 2013 mit dem Kauf von H. J. Heinz, zwei Jahre später folgte die Fusion mit Kraft Foods.

Für Berkshire ist das Investment längst ein Fehlgriff in Milliardenhöhe. Seit der Fusion hat die Kraft-Heinz-Aktie rund 70 Prozent verloren, wodurch sich laut Handelsblatt Verluste von insgesamt 8,4 Milliarden US-Dollar summieren. Kraft Heinz will den Zusammenschluss nun durch eine Aufspaltung in zwei Unternehmen teilweise rückgängig machen. Buffett räumte bereits ein, zu viel bezahlt zu haben, und bezweifelt, dass die Trennung die Probleme löst. Vor diesem Hintergrund wirkt RBCs Wette auf den Wendepunkt besonders gewagt.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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