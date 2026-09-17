UBS stuft GSK auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK auf "Neutral" belassen. Matthew Weston beleuchtete am Mittwoch die Verschreibungstrends der entscheidenden Medikamente für die europäische Pharmabranche und daraus resultierende Produktumsätze im dritten Quartal. Bei Nucala von GSK geht er mit dem Konsens von einer Verlangsamung aus. Für Dovato liegt Weston klar unter dem Konsens./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 21,90EUR auf Tradegate (17. September 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte