JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese nahm am Mittwoch die Aktionärsstrukturen bei Europas Nahrungsmitteleinzelhändlern unter die Lupe. US-Anleger hätten sich in den vergangenen fünf Jahren immer stärker engagiert, gerade bei Carrefour und Tesco. Bei Greegs und Domino?s Pizza seien Leerverkäufer besonders stark vertreten. Bei Ahold seien die Risse in der Anlagestory immer offensichtlicher. Olcese sieht nach der jüngsten Korrektur der vorherigen Rally seit 2020 nun noch weitere Rückschlagsrisiken./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 21:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 31,87EUR auf Tradegate (17. September 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 24,07

Kursziel alt: 24,07

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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