JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Am Investorentag habe vor allem das Tempo des Umbruchs der Benutzeroberfläche in KI-Zeiten gestanden, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Finanziell habe sich der Softwarekonzern neue Zwischenziele gesetzt./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 215,6EUR auf Tradegate (17. September 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar