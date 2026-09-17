Britische Notenbank belässt Leitzins wie erwartet bei 3,75 Prozent
Für Sie zusammengefasst
- Bank of England belässt Leitzins bei 3,75 Prozent
- Zinsen bleiben im laufenden Jahr unverändert
- Im Dezember wurde der Leitzins um 0,25 Punkte gesenkt
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet bestätigt. Er liege weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet.
Damit bleiben die Zinsen im bisherigen Jahresverlauf unverändert. Zuletzt hatte die Bank of England im vergangenen Dezember den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt./jsl/jkr/jha/
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