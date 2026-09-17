JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der starke Anstieg der Vorlaufzeit bis zur Lieferung bereits verfügbarer neuer iPhone-Modelle dämpfe die Nachfragesorgen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag nach der Auswertung aktueller Daten. Vor allem auf das aktuelle iPhone Pro müssten die Kunden länger warten als vor einem Jahr./rob/ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:43 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 06:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 291,2EUR auf Tradegate (17. September 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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