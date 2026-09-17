BARCLAYS stuft LVMH auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 620 auf 590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Viktoria Petrova schaute am Mittwoch voraus auf den Mitte Oktober anstehenden Zwischenbericht nach dem dritten Quartal. Das Geschäft im Bereich Mode und Lederwaren dürfte nachgelassen haben wegen der China-Schwäche ohne Kompensation in anderen Regionen. Sie rechnet in diesem Bereich nun mit einem organischen Umsatzschwund um 2 Prozent anstelle des bisher veranschlagten Wachstums um 3 Prozent. Auf Konzernebene kappte die Expertin ihre Prognosen für die Überschüsse 2026 und 2027 zum bis zu 7 Prozent. Sie nannten geringere Margen und höhere Steuerquoten als Gründe. Sie sieht die Aktien aber optimistisch, da die Bewertung das aktuelle Geschäft bereits widerspiegle./agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 20:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 412,0EUR auf Tradegate (17. September 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Viktoria Petrova

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 590

Kursziel alt: 620

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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