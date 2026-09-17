GOLDMAN SACHS stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern habe seine Bilanz repariert, mit dem Fokus auf Investitionen in operatives Geschäft und Schuldenabbau, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Nach dem Höhepunkt von 6,4 im Zuge der SABMiller-Übernahme vor zehn Jahren dürfte das Verhältnis zwischen Nettoverbindlichkeiten und operativem Ergebnis Ende 2026 nur noch bei 2,5 liegen. Dividendensteigerungen, mehr Aktienrückkäufe und selektive Übernahmen hätten nun wieder mehr strategischen Reiz./agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 17:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 69,38EUR auf Tradegate (17. September 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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